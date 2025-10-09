Çin Ligi'nde akıl almaz olay! Reklam panolarına düşen futbolcunun felç ihtimali söz konusu...

Çin 2. Ligi’nde korkunç bir olay meydana geldi. Guangxi Pingguo – Chongqing Tonglianglong maçında Samuel Asamoah, rakibinin müdahalesiyle reklam panolarına doğru düştü ve hareketsiz biçimde yerde kaldı. Sağlık ekipleri olaya anında dahil olsa da sakatlığın ciddi olduğu öğrenildi.

FELÇ RİSKİ!

Kulübü yaptığı açıklamada, futbolcunun “felç riski” altında olduğunu, boynunda birden fazla kırık ve geniş sinir hasarı gözlemlendiği duyurdu. Togolu futbolcu Samuel Asamoah’ın ameliyat olduğu kulüp tarafından doğrulanırken, futbolcunun sezonun kalan maçlarında forma giyemeyeceği ve “kariyerinin ciddi şekilde tehlikeye girebileceğini” belirtildi.

AÇIKLAMA GELDİ

Çarşamba günü yapılan yeni açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Guangxi Pingguo FC, Samuel Asamoah'a gösterilen ilgi ve destek için tüm taraftarlara ve kamuoyuna içten teşekkür eder. İyileşme süreciyle ilgili gelişmeler, takip muayenelerinin ardından uygun zamanda paylaşılacaktır."