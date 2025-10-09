SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Çin Ligi'nde akıl almaz olay! Reklam panolarına düşen futbolcunun felç ihtimali söz konusu...

Çin 2. Ligi’nde oynanan Guangxi Pingguo – Chongqing Tonglianglong maçında gözlerinize inanamayacağınız bir olay meydana geldi. Togolu futbolcu Samuel Asamoah, rakibinin yaptığı müdahale sonrasında felç riskiyle karşı karşıya. İşte detaylar…

Çin Ligi'nde akıl almaz olay! Reklam panolarına düşen futbolcunun felç ihtimali söz konusu...
Burak Kavuncu

Çin 2. Ligi’nde korkunç bir olay meydana geldi. Guangxi Pingguo – Chongqing Tonglianglong maçında Samuel Asamoah, rakibinin müdahalesiyle reklam panolarına doğru düştü ve hareketsiz biçimde yerde kaldı. Sağlık ekipleri olaya anında dahil olsa da sakatlığın ciddi olduğu öğrenildi.

FELÇ RİSKİ!

Çin Ligi nde akıl almaz olay! Reklam panolarına düşen futbolcunun felç ihtimali söz konusu... 1

Kulübü yaptığı açıklamada, futbolcunun “felç riski” altında olduğunu, boynunda birden fazla kırık ve geniş sinir hasarı gözlemlendiği duyurdu. Togolu futbolcu Samuel Asamoah’ın ameliyat olduğu kulüp tarafından doğrulanırken, futbolcunun sezonun kalan maçlarında forma giyemeyeceği ve “kariyerinin ciddi şekilde tehlikeye girebileceğini” belirtildi.

AÇIKLAMA GELDİ

Çin Ligi nde akıl almaz olay! Reklam panolarına düşen futbolcunun felç ihtimali söz konusu... 2

Çarşamba günü yapılan yeni açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Guangxi Pingguo FC, Samuel Asamoah'a gösterilen ilgi ve destek için tüm taraftarlara ve kamuoyuna içten teşekkür eder. İyileşme süreciyle ilgili gelişmeler, takip muayenelerinin ardından uygun zamanda paylaşılacaktır."

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mardin’in ilk GS Store’u Mardian Mall’da açıldıMardin’in ilk GS Store’u Mardian Mall’da açıldı
Beşiktaş günün ilk idmanında salonda çalıştıBeşiktaş günün ilk idmanında salonda çalıştı
Anahtar Kelimeler:
Çin lig Samuel Asamoah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.