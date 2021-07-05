YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Çin yörüngeye yeni meteoroloji uydusu gönderdi

Çin yörüngeye yeni meteoroloji uydusu gönderdi

05.07.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin yörüngeye yeni meteoroloji uydusu gönderdi

Çin yeni meteoroloji uydusunu yörüngeye gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, Fengyun-3E uydusu, Long March-4C roketiyle Çin'in kuzeybatısındaki Yuçüen merkezinden fırlatıldı.

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), 11 uzaktan algılama veri yüküne sahip uydunun, 8 yıl boyunca hizmet vermek üzere tasarlandığını ve Çin'in hava tahmini kapasitesini iyileştireceğini açıkladı.

Fengyun-3E'nin iklim değişikliğine daha iyi yanıt verilmesine, meteorolojik afetleri önlemeye ve hafifletmeye yardımcı olacağı ifade edildi.

CNSA ayrıca "Uydu, güneşi ve uzay ortamını, bunların etkilerini, aynı zamanda uzay hava tahmini ve destekleyici hizmetlerin ihtiyaçlarını karşılamak için iyonesferik datayı gözlemleyecek." açıklamasını yaptı.

- Çin'den uzay istasyonu hamlesi

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle 2022'ye kadar kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Çinli taykonotlar, Pekin yönetiminin kurmakta olduğu Tianhe (Göksel Uyum) Uzay İstasyonu'nda ilk uzay yürüyüşünü yapmıştı.

CNSA'dan yapılan açıklamada, Liu Boming ve Tang Hongbo'nun, 15 metrelik robotik kolu kurmak ve bazı teknik çalışmalar için uzay istasyonunun dışına çıktığı duyurulmuştu.

Açıklamada, taykonotların, robotik kolun kurulumunu başarıyla gerçekleştirdiği kaydedilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Mükemmel' seçildi! İşte Türkiye'nin en güzel denizli ili'Mükemmel' seçildi! İşte Türkiye'nin en güzel denizli ili
PARTNERİlayda tatilde! Fotoğraflarına beğeni yağdıİlayda tatilde! Fotoğraflarına beğeni yağdı
47. Hitit Rallisi'nde ilk gün etapları tamamlandı47. Hitit Rallisi'nde ilk gün etapları tamamlandı
Anahtar Kelimeler:
Çin

Ankara Namaz Vakitleri 5 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:25
Sabah
05:19
Öğle
12:58
İkindi
16:55
Akşam
20:28
Yatsı
22:13

Ankara Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazartesi

2000 Eczanesi
Cankaya
Çavdar Eczanesi
Cankaya
Gümüş Eczanesi
Cankaya
Kırmızı Eczanesi
Cankaya
Öz Çınar Eczanesi
Cankaya
Reyhan Atasoy Eczanesi
Cankaya
Zeliha Güven Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kahramanmaraş'ta bir kişiyi cami avlusunda öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta bir kişiyi cami avlusunda öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Eskişehir'de boşandığı eşini tüfekle yaralayan şüpheli intihar etti

Eskişehir'de boşandığı eşini tüfekle yaralayan şüpheli intihar etti

Kılıçdaroğlu'ndan vefat eden şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın ailesine taziye ziyareti

Kılıçdaroğlu'ndan vefat eden şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın ailesine taziye ziyareti

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.