Cinayet Süsü gala yaptı! Geceye ünlü isimler akın etti!

Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Feyyaz Yiğit, Mert Denizmen ve Mehmet Özgür’ün rol aldığı komedi filmi 'Cinayet Süsü' dün akşam gala yaptı. ‘Ölümlü Dünya’nın yaratıcı ekibi Ali Atay, Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit'in senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini Ali Atay’ın üstlendiği “Cinayet Süsü”nün özel gösterimine ünlü isimler akın etti.

Galada konuşan filmin oyuncularından Cengiz Bozkurt, çalışmaktan büyük zevk aldıklarına işaret ederek "Güle oynaya çektiğimiz, hatta gülmekten çekemediğimiz bir film oldu. Bazı sahnelerde gülme krizinden ara vermek zorunda kaldık" dedi.

Limonata ve Ölümlü Dünya'nın ardından 3. kez yönetmen koltuğuna oturan Ali Atay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Müthiş bir ekiple çok tatlı ve çok komik bir film yaptık. Benim 3. filmim ve aşırı derecede heyecanlıyım. Sonucu, insanların ne tepki vereceğini merak ediyorum. İnşallah düşündüğüm gibi olur" dedi.

Ülke tarihinin en gizemli cinayet vakasını çözmeye çalışan bir grup insanın yaşadıklarını konu alan "Cinayet Süsü", 25 Ekim'de vizyona girecek.



