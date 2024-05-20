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Cinayeti itiraf edip cesedinin yerini söylemişti! İfadeleri ağızları açık bıraktı: "Çıkınca birlikte olurum"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
20.05.2024 11:25
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Muğla'da 22 Mart'ta ortadan kaybolan Şaban Ataş'tan bir daha haber alınamadı. Ataş'ın kaybolma vakası Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alındı. Şaban Ataş cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Polis ekiplerince yayından kelepçeyle sorguya götürülen anne, oğul ve sevgili tutuklandı.

Cinayeti itiraf edip cesedinin yerini söylemişti! İfadeleri ağızları açık bıraktı: "Çıkınca birlikte olurum"

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 22 Mart tarihinde ortadan kaybolan 52 yaşındaki Şaban Ataş'tan bir daha haber alınamadı.

Kaybolma vakası Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınırken, programa Şaban Ataş’ın eski eşi Emine Karabulut, çocukları ve akrabaları katıldı.

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Ataş'ın eşi Emine Karabulut cinayeti itiraf ederek, cesedin yerini söyledi. Muhabir Müge, Karabulut'un tarif ettiği bölgede canlı yayında ceset aradı. Cesedi bulan Müge durumu ekiplere bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, Sarıyer mevkiinde üstü taşlarla örtülmüş bir ceset buldu. Cesedin Şaban Ataş’a ait olduğu teyit edildi.

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CESET BULUNUNCA TUTUKLANDILAR

Kayıp Şaban Ataş'ın cesedinin bulunmasının ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Şaban Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut, oğlu Mert Ataş, Mehmet Ataş ve arkadaşı Burhanettin Öztürk ile kayınvalide D.K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılıkta sorgulanan zanlılardan Emine Karabulut, Mert Ataş ve Burhanettin Öztürk çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, DK. ile Mehmet Ataş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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"O ZAMAN İÇERİDEN HİÇ ÇIKMAM"

Müge Anlı yayında cinayet itirafı yapan anne ve oğul hakkında konuştu. Ataş'ı öldürdüğü iddia edilen en yakın arkadaşı Burhanettin Öztürk'ün cinayeti reddettiğini söyledi.

Emine Karabulut'un ise "70 yıl da içeride kalsam çıkınca Burhanettin ile birlikte olurdum" diyerek aşk itirafı yaptığını da açıkladı.

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Anlı, Burhanettin'in Emine'yi görebilmek için çok istekli olduğunu ve polis ekiplerinin zarf atarak "İsterseniz koğuşta birlikte kalın" demesi üzerine "O zaman içeriden hiç çıkmam" dediğini de açıkladı.

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Müge Anlı
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