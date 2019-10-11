Cindy Crawford'un kızı Kaia Gerber güzelliğiyle büyülüyor

1990'lı yılların efsane modellerinden Cindy Crawford'un kızı artık moda dünyasında onun yerini aldı.

Crawford ile Rande Gerber'in evliliğinden dünyaya gelen 18 yaşındaki Kaia Gerber, son dönemin hızla yükselen modellerinden biri haline geldi. Ünlü top model Cindy Crawford'un kızı Kaia Gerber annesinin izinden gidiyor.

Ünlü firmaların tanıtım yüzü olan ve podyumlarında yürüyen Gerber, annesinin boş bıraktığı tahta çoktan oturdu bile. Gerber, New York'taki br gala gecesine de annesi Cindy Crawford ile birlikte katıldı.

Milano Moda Haftası'ndan kısa süre önce dönen Gerber ile annesi Cindy Crawford, gala gecesinin en çok ilgi çeken konukları arasında yer aldı.

10 yaşında Versace’nin çocuk koleksiyonu için poz vererek işe başlayan Kaia, anne ambargosu yüzünden modelliğe başlamak için 3 sene bekledi. 13 yaşına geldiğinde modellik endüstrisinin en önemli ajanslarından IMG ile anlaşma imzaladı. Vogue Italia’da yer alan Kaia, bir sonraki yıl Teen Vogue için 14 sayfalık bir çekim yaptı. Kaia, Carine Roitfeld’in dergisi CR Fashion Book’a girmeyi de başardı.



