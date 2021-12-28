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Cindy Crawford'un kızı Kaia Gerber plajda tüm dikkatleri üzerine çekti

28.12.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 yaşında podyumlara adım atan 90'ların süper modeli Cindy Crawford'un kızı Kaia Gerber da annesinin izinden gitti ve model oldu. Gerber Meksika'da şu sıralar tatil yapıyor. Genç model plajda keyif yaparken görüntülendi.

Cindy Crawford'un kızı Kaia Gerber plajda tüm dikkatleri üzerine çekti

16 yaşında fotomodelliğe başlayan Gianni Versace, Escada, Revlon, Maybelline gibi markaların yüzü olan 90'ların süpermodeli Cindy Crawford'ın kızı Kaia Gerber şu sıralar Noel tatilini Meksika'da geçiriyor.

Son zamanlarda moda dünyasının aranan ismi haline gelen Cindy Crawford'un kızı olan Kaia Gerber plajda görüntülendi.

Kusursuz fiziğiyle bir bakanın bir daha baktığı genç model elinde kitabı tüm gün plajda güneşin tadını çıkardı.

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KAİA GERBER KİMDİR?

Annesinin izinden giderek 15 yaşında modelliğe başlayan Kaia Gerber birçok markanın reklam yüzü oldu.

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Henüz genç yaşına rağmen podyumlara damga vuran Gerber, 2018 yılında dünyaca ünlü fotoğrafçı, Türk asıllı Mert Alaş ile bir araya gelerek The Love Magazine için moda çekimi gerçekleştirdi.

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Küçük yaşı ve aşırı zayıf olması nedeniyle birçok kez eleştirilerin odağında kalan Kaia Gerber’in annesi Crawford moda endüstrisinin modelleri “aşırı zayıflığa” sürüklediğini ortaya çıkan bu algıdan Kaia’nın da etkilendiğini ve zayıf kalmak için kendisinin yaptığı yemekleri reddettiğini açıklamıştı.

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Ancak Kaia Gerber sıfır beden görüntüsüyle podyumlarda yürümeye kararlı.

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Kaia Gerber
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