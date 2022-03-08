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Cindy Marina için Galatasaray taraftarı seferber oldu! Ünlü spor spikeri, Fenerbahçe'den sonra sarı-kırmızılılar için de sessiz kalmadı

08.03.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı taraftarlar, iş arayan spor spikeri Cindy Marina'nın GS TV'de çalışması için adeta seferber oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar Arnavutluk'un ünlü spor spikeri için yönetime mesaj yağdırırken, Marina'nın da söz konusu paylaşımları beğenmesi dikkat çekti. Bir süre önce de Fenerbahçe TV'de çalışması için sarı-lacivertli taraftarlar, güzel spikere yoğun baskı yapmıştı.

Cindy Marina için Galatasaray taraftarı seferber oldu! Ünlü spor spikeri, Fenerbahçe'den sonra sarı-kırmızılılar için de sessiz kalmadı

Ünlü spor spikeri Cindy Marina, gündemden düşmüyor. Fenerbahçe taraftarının ardından şimdi de Galatasaraylılar güzel spiker için adeta seferber oldu. 2019 yılında Arnavutluk güzeli seçilen sunucu ve model Cindy Marina'nın iş aradığı öğrenen Galatasaray taraftarı yönetime mesaj yağdırdı.

CINDY MARINA'NIN GS TV'DE ÇALIŞMASI İÇİN SEFERBERLİK

Galatasaraylı taraftarlar, spor spikeri Cindy Marina'nın GS TV'de çalışması için adeta seferber oldu. Taraftarlar yönetime mesaj yağdırdı.

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GALATASARAYLI TARAFTARLARIN MESAJLARINI 'BEĞENDİ'

23 yaşındaki genç sunucunun Galatasaray taraftarlarının atmış olduğu mesajları beğenmesi ise dikkat çekti.

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FENERBAHÇE TARAFTARI DA GELMESİNİ ÇOK İSTEMİŞTİ

Modellik de yapan güzel sunucu, sarı-lacivertli taraftarların "Fenerbahçe TV'ye gel" davetine dikkat çeken bir yanıt vermişti.

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23 yaşındaki spor spikeri, bir Twitter kullanıcısının paylaşımını, "Fenerbahçe teklif ederse kabul ederim" şeklinde yanıtlamıştı.

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Marina, kendisine artan ilgiden dolayı Türkiye'deki taraftarlara teşekkür ettiği bir paylaşım daha yaptı.

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CINDY MARINA KİMDİR?

18 Temmuz 1998 tarihinde ABD'nin Chicago eyaletinde doğan Cindy Nikolli Marina, modelliğin yanı sıra spor spikerliği yapıyor ve voleybol oynuyor.

23 yaşındaki genç sunucu, 2019 yılında Arnavutluk güzeli seçildi. Güney Kaliforniya ve Duke Üniversitesi'nde eğitim gördü.

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2021 Ağustos'undan itibaren Kosova ve Arnavutluk'taki İtalya Serie A maç yayınlarını sunuyor. Marina, 1.80 boyunda...


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