Çin’in demokratik olamayan tutumlarından dolayı aşılarına güven azaldı

Malatya İnönü üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Genç, Çin hükümetinin demokratik olamayan tutumlarından dolayı getirilen aşılara güvenin azaldığına dikkat çekerek, ancak aşının yaptırılması gerektiğini söyledi.

İnönü Üniversitesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında "Bir Halk Sağlığı Sorunu Olan Covid-19 Ne Zaman Bitecek" semineri çevrim içi olarak gerçekleştirildi. ‘Bir Halk Sağlığı Sorunu Olan Covid-19 Ne Zaman Bitecek?’ seminerine konuşmacı olarak katılan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Genç,Covid-19’un yayılmaya başladığında çoğu bilim adamı tarafından virüsün yaz aylarında biteceğini düşüncesinin olduğunu ancak durumun böyle olmadığını belirtti. Genç, Haziran - Temmuz aylarına kadar da virüsün bitmesinin güç olduğunu ancak Türkiye’nin şimdiki durumunun iyiye gittiğini vurguladı. Aşıların devreye girmesiyle daha da iyiye gideceğinin altını çizen Genç, Türkiye’ye getirilen Çin aşısı ile ilgili görüşlerini dile getirdi. Çin hükümetinin demokratik olamayan tutumlarından dolayı getirilen aşılara güvenin azaldığına dikkat çeken Genç, ancak aşının yaptırılması gerektiğini söyledi. Covid-19 enfeksiyonu ile ilgili çeşitli komplo teorilerinin ortaya atıldığını bildiren Genç, solunum yoluyla bulaşan bu boyutta bir hastalığın ilk defa olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

“Solunum yoluyla bulaşan bu boyutta bir hastalık ilk defa ortaya çıkıyor. Bu boyuttaki başka bir salgın ise İspanyol Gribidir. Sadece İspanyada değil Amerika Birleşik Devletlerinde, Avustralya’da İngiltere’de dünyanın pek çok yerinde yayılmıştır. 50 milyon insanın öldüğü tahmin ediliyor. 20. yy başında böyle bir virüsün sadece ülkeler arası insan hareketleri gemilerle yapılabiliyordu. Böyle bir çağda bu derece insan öldüğüne göre günümüzde insan hareketliliğin daha fazla olduğu hava yolu, gemi taşımacılığı ve karayolu yolculuğu vasıtasıyla yayılım gösterdiği bilinmektedir.”

Covid-19’un Türkiye’ye girişine dair bir takım teorilerin mevcut olduğunu dile getiren Genç, “Doğu Anadolu’daki karayolu ticareti ile ülkeye girmiş olabileceği gibi umre ziyaretinden dönenlerin de getirmiş olabileceği varsayımlar arasındadır” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Genç, ülkelerin aldığı kısıtlama önlemlerinin aynı olmadığını ve her ülkenin kendine göre önlemler aldığına dikkat çekti. Genç, "Bu kısıtlamaları iki ana başlık altında toplamak lazım. Birincisi, katı kısıtlama uygulayan ve tam kısıtlama uygulayan ülkeler, ikincisi sınırlı kısıtlamalar uygulayan ülkeler. Bizim ülkemiz işin başından bu yana sınırlı kısıtlama uygulayan ülkelerden bir tanesidir. Hafta sonları tam kapanma gerçekleştirse de hafta içleri tam kapanma gerçekleştirmedi. Başka ülkelere baktığımızda farklı uygulamalar görüyoruz. Tam kapanma uygulayan ülkeler var, uygulamayan ülkeler var. Bir de üçüncü grup olan uygulamak isteyip de uygulayamayan ülkeler grubuna kendi ülkemizi de buna dahil ediyorum" şeklinde konuştu. Genç, ölüm olanları ile zirvede olan ülkeleri sıraladı ve sadece devletlerin aldığı önlemlerin yeterli olmadığının ve virüsü etkileyen farklı faktörlerin olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"ABD Covid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 262 bin ile birinci sırada yer alıyor. Brezilya 171 bin ile ikinci sırada, Hindistan 135 Bin ile üçüncü sırada ve dördüncü sırada Meksika 104 Bin ile yer almaktadır. Bundan sorasında çok ilginç bir durum vardır. İngiltere 57 bin, İtalya 52 bin, Fransa 50 bin, İspanya 44 bin can kaybı yaşanmış. Yani bunlar gelişmiş batı ülkeleri her türlü mali desteği de veriyorlar. Tam kapanmayı da sağlıyorlar. Ama ölümlere yine engel olamıyorlar. Dolayısıyla burada bu hastalıkta sadece devletlerin önlem alması, mali destek sağlaması yetmiyor başka faktörler de var. Esasında bu hastalıkla ilgili tam bilgiye de sahip değiliz."

Bir aile içerisinde tek kişide virüsün tespit edildiğini ancak diğer aile üyelerinde virüse rastlanmadığını da parmak basan Genç, hastalığı atlatma şiddetinin kişinin sağlıklı beslenmesi, vücudun genel sağlık durumuna, kronik rahatsızlıklarına ve direncine göre değiştiğinin altını çizdi.