Çinli mühendis tahta parçasıyla işe başladı, milyonlar gözünü ayırmadan seyretti!

Öncelikle eline aldığı tahta parçasıyla işe başlayan mühendis çalışmasını bitirince görenleri kendine hayran bıraktı. İşte o muhteşem görüntüler...

Çinli mühendisin yaptığı 'şey'i milyonlar izledi

Bir adet tahta parçası ve bir adet dinamo buluyoruz!

Tahtayı bu şekilde ispirto kalemle nokta nokta işaretliyoruz.

Sonrasında matkapla bu noktaları tek tek delmeye başlıyoruz.

Tahta parçası bu hale geldikten sonra sıradaki aşamaya geçelim.

Şimdi de plastik kelepçeyi bu noktalardan bir bir geçiriyoruz.

Tahtanın bu kısmına tutkal yapıştıralım bu kez de...

Üzerine de dinamoyu koyalım.

Plastik kelepçelerle bu dinamoyu tahta parçasıyla bağlayalım.

Plastik kelepçenin fazla olan kısmını da makasla kesebiliriz.

Şimdi de bir pet şişe kapağına ihtiyacımız olacak.

Bu kapağı matkapla tam ortasından deliyoruz.

Ortasından bu parçası geçireceğiz.

Sonrasında kapağın içini tutkalla dolduracağız.

İşte bu şekilde...

Sonra da dinamo ve kapağı birleştirme zamanı!

Bisikletin arka tekerindeki bölmeye az önce hazırladığımız tahta parçasını monte ediyoruz.

Şimdi de bir aküye ihtiyacımız olacak.

Şimdi gelelim son adıma...

Bu kırmızı tuş çalışmamıza hayat verecek.

Bisikletin direksiyonunda uygun bir yere bu tuşu monte ediyoruz.

Bağlantılarını da bu şekilde yapıyoruz.

Bu tuşa basıldığı anda artık bisiklete binen kimsenin pedal çevirmesine gerek yok!