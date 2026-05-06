Çinliler neden cüzdanlarında alüminyum folyo taşıyor? Sebebi şaşırttı

Mutfakta kullanılan sıradan bir ürün olan alüminyum folyo, bazı kişiler tarafından kartları ve kimlikleri korumak amacıyla cüzdanda taşınıyor. Kimileri kart bölmesinin içine küçük bir folyo parçası koyarken, bazıları cüzdanını tamamen folyoyla sarıyor. Bu yöntemin temelinde ise temassız kart teknolojilerine yönelik güvenlik endişeleri bulunuyor.

AMAÇ RFID TARAMALARINI ZORLAŞTIRMAK

Temassız ödeme sistemlerinde kullanılan RFID teknolojisi, kartların kısa mesafeden veri aktarabilmesini sağlıyor. Ancak bazı kullanıcılar, kötü niyetli kişilerin taşınabilir cihazlarla kart bilgilerini uzaktan okuyabileceğinden endişe ediyor.

Alüminyum folyo ise metal yapısı sayesinde radyo dalgalarını kısmen engelleyebiliyor. Bu nedenle birçok kişi, folyonun kartlardan gelen sinyalleri zayıflatarak olası veri taramalarını zorlaştırdığına inanıyor. Uzmanlara göre bu yöntem profesyonel RFID korumalı cüzdanlar kadar güçlü olmasa da ek bir fiziksel bariyer oluşturabiliyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

SADECE GÜVENLİK DEĞİL, PSİKOLOJİK ETKİSİ DE VAR

Bu yöntemi kullananların bir kısmı ise olaya yalnızca teknoloji açısından bakmıyor. Bazı kültürlerde cüzdanda taşınan folyonun “parayı koruduğuna”, maddi kayıpları engellediğine ya da kötü enerjiyi uzaklaştırdığına inanılıyor.

Özellikle sosyal medyada yayılan paylaşımlarla birlikte bu alışkanlık daha da yaygınlaşırken, birçok kişi küçük bir önlemin kendilerini daha güvende hissettirdiğini söylüyor.

NASIL KULLANILIYOR?

Bu yöntemi denemek isteyenler genellikle ince bir mutfak folyosunu kartların arkasına yerleştiriyor ya da kart bölümünü tek kat sarıyor. Ancak uzmanlar, folyonun kartların manyetik şeridine zarar vermemesi ve cüzdanı kullanılamaz hale getirmemesi gerektiğini belirtiyor.

Bununla birlikte güvenlik için yalnızca bu yönteme güvenilmemesi gerektiği de vurgulanıyor. Şifre gizliliğine dikkat etmek, hesap hareketlerini düzenli kontrol etmek ve gereksiz kart taşımamak hâlâ en önemli önlemler arasında gösteriliyor.