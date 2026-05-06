Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Çinliler neden cüzdanlarında alüminyum folyo taşıyor? Sebebi şaşırttı

Kalabalık caddelerde, toplu taşımada ya da günlük hayatta yanımızdan hiç ayırmadığımız cüzdanlarımızın içinde yalnızca para değil; banka kartları, kimlikler ve kişisel bilgilerimiz de bulunuyor. Son dönemde Çin'de ise birçok kişi, cüzdanına küçük bir parça alüminyum folyo yerleştirmeye başladı. İlk bakışta ilginç bir internet yöntemi gibi görünse de, bu alışkanlığın arkasında dikkat çeken nedenler yatıyor.

Gökçen Kökden

Mutfakta kullanılan sıradan bir ürün olan alüminyum folyo, bazı kişiler tarafından kartları ve kimlikleri korumak amacıyla cüzdanda taşınıyor. Kimileri kart bölmesinin içine küçük bir folyo parçası koyarken, bazıları cüzdanını tamamen folyoyla sarıyor. Bu yöntemin temelinde ise temassız kart teknolojilerine yönelik güvenlik endişeleri bulunuyor.

AMAÇ RFID TARAMALARINI ZORLAŞTIRMAK

Çinliler neden cüzdanlarında alüminyum folyo taşıyor? Sebebi şaşırttı 1

Temassız ödeme sistemlerinde kullanılan RFID teknolojisi, kartların kısa mesafeden veri aktarabilmesini sağlıyor. Ancak bazı kullanıcılar, kötü niyetli kişilerin taşınabilir cihazlarla kart bilgilerini uzaktan okuyabileceğinden endişe ediyor.

Alüminyum folyo ise metal yapısı sayesinde radyo dalgalarını kısmen engelleyebiliyor. Bu nedenle birçok kişi, folyonun kartlardan gelen sinyalleri zayıflatarak olası veri taramalarını zorlaştırdığına inanıyor. Uzmanlara göre bu yöntem profesyonel RFID korumalı cüzdanlar kadar güçlü olmasa da ek bir fiziksel bariyer oluşturabiliyor.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

SADECE GÜVENLİK DEĞİL, PSİKOLOJİK ETKİSİ DE VAR

Bu yöntemi kullananların bir kısmı ise olaya yalnızca teknoloji açısından bakmıyor. Bazı kültürlerde cüzdanda taşınan folyonun “parayı koruduğuna”, maddi kayıpları engellediğine ya da kötü enerjiyi uzaklaştırdığına inanılıyor.

Özellikle sosyal medyada yayılan paylaşımlarla birlikte bu alışkanlık daha da yaygınlaşırken, birçok kişi küçük bir önlemin kendilerini daha güvende hissettirdiğini söylüyor.

NASIL KULLANILIYOR?

Çinliler neden cüzdanlarında alüminyum folyo taşıyor? Sebebi şaşırttı 2

Bu yöntemi denemek isteyenler genellikle ince bir mutfak folyosunu kartların arkasına yerleştiriyor ya da kart bölümünü tek kat sarıyor. Ancak uzmanlar, folyonun kartların manyetik şeridine zarar vermemesi ve cüzdanı kullanılamaz hale getirmemesi gerektiğini belirtiyor.

Bununla birlikte güvenlik için yalnızca bu yönteme güvenilmemesi gerektiği de vurgulanıyor. Şifre gizliliğine dikkat etmek, hesap hareketlerini düzenli kontrol etmek ve gereksiz kart taşımamak hâlâ en önemli önlemler arasında gösteriliyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İş makineleri 6 metrelik kar tünellerinde kaybolduİş makineleri 6 metrelik kar tünellerinde kayboldu
Baraj doluluk oranı yüzde 95'e geldi kapaklar açıldıBaraj doluluk oranı yüzde 95'e geldi kapaklar açıldı

Anahtar Kelimeler:
Çin güncel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Menzili tam 6 bin kilometre! Türkiye, 'YILDIRIMHAN' füzesini duyurdu

Menzili tam 6 bin kilometre! Türkiye, 'YILDIRIMHAN' füzesini duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda çatışma! Rubio: "10 denizci hayatını kaybetti"

Hürmüz Boğazı'nda çatışma! Rubio: "10 denizci hayatını kaybetti"

Konyaspor Beşiktaş'ı eledi! Sergen Yalçın'a su şişesi fırlatıldı!

Konyaspor Beşiktaş'ı eledi! Sergen Yalçın'a su şişesi fırlatıldı!

Bülent Serttaş 3 ayda 18 kilo verdi! Tarzını değiştirdi

Bülent Serttaş 3 ayda 18 kilo verdi! Tarzını değiştirdi

'Elinizdekine sahip çıkın': İslam Memiş'ten 'cuma gününe hazırlanın' mesajı

'Elinizdekine sahip çıkın': İslam Memiş'ten 'cuma gününe hazırlanın' mesajı

ŞOK'a kahve makinesi geliyor!

ŞOK'a kahve makinesi geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.