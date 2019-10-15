Cinnet getirip evi ateşe verdi! Kızını ve eşini odaya kilitlemeye çalıştı

Olay, 13.30 sıralarında Kocaeli’nin Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın 2. katında Fadime İlkinci, eşi Mehmet Hilmi İlkinci ve 9 yaşındaki down sendromlu kızları Zümra’nın yaşadığı evde yangın çıktı. Patlamalar ile birlikte alevlerin sardığı yangın sırasında evin balkonuna çıkan Fadime İlkinci, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Kadının çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri balkonda mahsur kalan kadına ulaşırken, evde bulunan 9 yaşındaki down sendromlu çocuk ve babası Mehmet Hilmi İlkinci alevlerin arasında mahsur kaldı.

EŞYALAR METRELERCE UZAĞA FIRLADI



Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından Fadime İlkinci, ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alındı. Patlama riskine karşı ise polis ekipleri güvenlik önlemi alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Yapılan çalışmaların ardından alevlerin söndürüldüğü evin camları, perdeleri ve içeride bulunan eşyalar ise metrelerce uzağa fırladı. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler eve girdi. İçeri giren ekipler yatak odasında down sendromlu Zümra ve babası Mehmet Hilmi İlkinci’nin yanmış cesetlerine ulaştı.