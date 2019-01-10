Rezeneyi genellikle rahat bir şekilde uyumak için tüketsek de aslında faydaları oldukça fazladır. Doğal bir şifa kaynağı olan rezene bir ezca dolabı kadar kıymetli!

Cinsel gücü artırıyor! Çayını demlediğinizde...

Genellikle çayını tüketmeye alışık olduğumuz rezenenin bu faydalarını öğrendikten sonra mutfağınızda çok daha sık ve kapsamlı bir şekilde kullanmaya başlayacaksınız. İşte sayısız faydası bulunan rezenenin sır kalmış faydaları...

Rezenenin çayı ile gargara yaptığınızda istenmeyen ağız kokusunu ortadan kaldırabilirsiniz. Son derece doğal ve pratik bir yöntemdir.

Rezene bitkisi B ve C vitaminleri bakımından oldukça güçlüdür. Bu vitaminlerin yanı sıra potasyum, kalsiyum ve magnezyum mineralleriyle doludur.

Afrodizyak etkisiyle cinsel isteği artırır. Kan akışını hızlandıran rezene düzenli tüketildiğinde ereksiyon problemini ortadan kaldırır.

Sindirime karşı olumlu etkisi vardır. Yediklerimizin çok daha hızlı sindirilmesini sağlar. Aynı zamanda tokluk hissi vererek kilo verimini hızlandırır.

Ağız sağlığımızı korur. İçeriğindeki anti-mikrobiyel maddeler sayesinde diş eti problemlerine çözüm olur.