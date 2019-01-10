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Cinsel gücü artırıyor! Çayını demlediğinizde...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 10.01.2019 17:29 | Son Güncelleme

Türk mutfağında önemli bir yeri olan rezene, maydanozgillerden olan enfes kokulu bir bitkidir. Eski çağlardan bu yana şifa niyetine kullanılan rezene bitkisi vücudumuzu neredeyse baştan aşağı yeniliyor.

Rezeneyi genellikle rahat bir şekilde uyumak için tüketsek de aslında faydaları oldukça fazladır. Doğal bir şifa kaynağı olan rezene bir ezca dolabı kadar kıymetli!

Cinsel gücü artırıyor! Çayını demlediğinizde...

Genellikle çayını tüketmeye alışık olduğumuz rezenenin bu faydalarını öğrendikten sonra mutfağınızda çok daha sık ve kapsamlı bir şekilde kullanmaya başlayacaksınız. İşte sayısız faydası bulunan rezenenin sır kalmış faydaları...

Rezenenin çayı ile gargara yaptığınızda istenmeyen ağız kokusunu ortadan kaldırabilirsiniz. Son derece doğal ve pratik bir yöntemdir.

Rezenenin çayı ile gargara yaptığınızda istenmeyen ağız kokusunu ortadan kaldırabilirsiniz. Son derece doğal ve pratik bir yöntemdir.

Rezene bitkisi B ve C vitaminleri bakımından oldukça güçlüdür. Bu vitaminlerin yanı sıra potasyum, kalsiyum ve magnezyum mineralleriyle doludur.

Rezene bitkisi B ve C vitaminleri bakımından oldukça güçlüdür. Bu vitaminlerin yanı sıra potasyum, kalsiyum ve magnezyum mineralleriyle doludur.

Afrodizyak etkisiyle cinsel isteği artırır. Kan akışını hızlandıran rezene düzenli tüketildiğinde ereksiyon problemini ortadan kaldırır.

Afrodizyak etkisiyle cinsel isteği artırır. Kan akışını hızlandıran rezene düzenli tüketildiğinde ereksiyon problemini ortadan kaldırır.

Sindirime karşı olumlu etkisi vardır.

Sindirime karşı olumlu etkisi vardır.
Yediklerimizin çok daha hızlı sindirilmesini sağlar. Aynı zamanda tokluk hissi vererek kilo verimini hızlandırır.

Ağız sağlığımızı korur.

Ağız sağlığımızı korur.
İçeriğindeki anti-mikrobiyel maddeler sayesinde diş eti problemlerine çözüm olur.

Nasıl tüketilir?

Nasıl tüketilir?
Rezeneyi çay olarak tüketebilir ya da çiğ olarak yiyebilirsiniz. Üstelik çiğneyerek tüketmek nefesinizi tazelemeye yardımcı olur. Rezeneyi tavuk ve zeytinyağlı yiyeceklerinize ekleyerek güzel bir aroma katabilirsiniz.
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