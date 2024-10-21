'Cinsel gücü artırıcı hap iddiası' ortalığı karıştırdı! Müge Anlı'da yaşlı adamın ölümü olay oldu!

76 yaşındaki babası babası Şemsettin Emecen'in ölümünün doğal olmadığını iddia ederek Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Tülay Emecen, sır perdesinin aralanması için yayına geldi. Tülay Emecen, babasının ölümünden 18 gün önce yaşadığı evi ikinci eşi Havva'ya devrettiğini ve kısa bir süre sonra hayatını kaybettiğini belirtti. Tülay Emecen, üvey annesinden şüphelendiğini söyledi.

"CİNSEL GÜCÜ ARTIRICI HAP VERDİ"

Üvey annesi Havva ise hakkındaki iddiaları reddetti. Daha sonra ise yaşlı adamla ilgili herkesi şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Bir komşu bağlanarak yaşlı kadının kocasına 'cinsel gücü arttıran hap' verdiğini söyledi. Havva'nın kızı Semra da bu durumu sinirlenerek "Burada bir tiyatro dönüyor." dedi. Ardından da başka bir kadın da "Ben seni uyardım. Bu adama cinsel içerikli haplar verirsen ölür, dedim." deyince kafalar iyice karıştı.

Müge Anlı da bu sözlerin ardından "Bu da mı tiyatrocu? Hani bana tiyatro çeviriyorsunuz, dedin ya. Bu da mı öyle?" dedi.