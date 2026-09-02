Zeynep Bastık bugün evleniyor! Düğün için orayı seçti

'Dargın', 'Yalan', 'Lan', 'Ara' gibi şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyuran şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, 2 yıl önce aşk yaşamaya başlamıştı.
Sık sık mutluluk pozlarını paylaşan ünlü çift aşklarını evlilikle taçlandırmaya karar verdi.
Ünlü çift, bugün Çeşme’de yapılacak düğün töreniyle aileleri ve yakın arkadaşlarının huzurunda nikâh defterine imza atacak.
Zeynep Bastık, düğün için Çeşme’ye gelen arkadaşlarını önceki gün plajda ağırladı. Ekip, ilerleyen saatlerde birlikte denize girdi.
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