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Zeynep Bastık bugün evleniyor! Düğün için orayı seçti

Şarkıcı Zeynep Bastık ve 2 yıldır aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü bugün evleniyor. Zeynep Bastık düğün için Çeşme'yi seçti.

Zeynep Bastık bugün evleniyor! Düğün için orayı seçti
Öznur Yaslı İkier

'Dargın', 'Yalan', 'Lan', 'Ara' gibi şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyuran şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, 2 yıl önce aşk yaşamaya başlamıştı.

Sık sık mutluluk pozlarını paylaşan ünlü çift aşklarını evlilikle taçlandırmaya karar verdi.

Zeynep Bastık bugün evleniyor! Düğün için orayı seçti 1

Ünlü çift, bugün Çeşme’de yapılacak düğün töreniyle aileleri ve yakın arkadaşlarının huzurunda nikâh defterine imza atacak.

Zeynep Bastık bugün evleniyor! Düğün için orayı seçti 2

Zeynep Bastık, düğün için Çeşme’ye gelen arkadaşlarını önceki gün plajda ağırladı. Ekip, ilerleyen saatlerde birlikte denize girdi.

Zeynep Bastık bugün evleniyor! Düğün için orayı seçti 3

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Zeynep Bastık
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