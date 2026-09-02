Burcu Biricik şehri terk edip oraya yerleşti! Ticarete atıldı

Son olarak Kanal D dizisi ‘Camdaki Kız’da 'Nalan' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Burcu Biricik, Emre Yetkin'le 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.

Temmuz 2024'te kızı Luna'yı kucağına alan ünlü isim uzun zamandır gözlerden uzak sakin bir yaşam sürüyor. Zamanının çoğunu kızı Luna ile geçiren Burcu Biricik, kızını şehir hayatından uzakta doğa ile iç içe bir ortamda büyütmek istediği için Ayvalık'a yerleşti.

OTEL AÇTI

Biricik eşi ile birlikte kızına bu ortamı sunabilmek için Ayvalık’ta 5 odalı butik bir otel açtı. Yazların tümünü burada geçiren ünlü oyuncu kışında fırsat buldukça buraya gittiğini söyledi.

Burcu Biricik Ayvalık'taki otel için “Orayı yapmamızın amaçlarından bir tanesi de çocuğumuzu köyde ve güven ortamından daha küçük bir yerde büyütebilmekti...” dedi.