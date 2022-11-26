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Cinsel ilişki isteği olay olmuştu! Yalı Çapkını dizisinde Ferit Seyran’ın dudağına doğru eğildi ve…

26.11.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını her hafta cuma akşamları ekrana geliyor. Oyuncuları arasında Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını’nın geçtiğimiz bölümlerin Ferit’in Seyran’dan cinsel ilişki istemesi olay olmuştu.Yeni bölüm fragmanında Ferit uyurken Seyran’a doğru yaklaşıyor ve dudaklarına eğiliyor. İşte son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı

Cinsel ilişki isteği olay olmuştu! Yalı Çapkını dizisinde Ferit Seyran’ın dudağına doğru eğildi ve…

Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinde heyecan devam ediyor. Gecelik sahnesi olay olan Yalı Çapkını’nın son bölümüne ise Yusuf’un Seyran’la cinsel ilişki yaşadığını açıklaması damga vurdu. Yeni bölüm fragmanında Ferit Seyran’a, “Keşke hiç karşıma çıkmasaydın” diyor. Seyran Yusuf’un açıklamasının ardından ortalığı birbirine katıyor ve “Hayatımda hiçbir erkek istemiyorum. Hepinizden nefret ediyorum.” diyor.

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FERİT VE PELİN YAKALANIYOR

Ferit, Pelin’le dışarı çıktığı bir akşam magazincilere yakalanıyor ve haber gazeteye çıkıyor. Seyran, “Kocam ve sevgilisi hakkında yalanlar söyleyemem” diyerek ağlıyor. Fakar daha sonra Ferit’le beraber basının karşısına çıkıyor.

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Fragmanın sonunda Ferit, Seyran uyurken ona doğru eğiliyor ve dudaklarını onun dudağına doğru yaklaştırıyor.
YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

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