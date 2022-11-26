Cinsel ilişki isteği olay olmuştu! Yalı Çapkını dizisinde Ferit Seyran’ın dudağına doğru eğildi ve…

Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinde heyecan devam ediyor. Gecelik sahnesi olay olan Yalı Çapkını’nın son bölümüne ise Yusuf’un Seyran’la cinsel ilişki yaşadığını açıklaması damga vurdu. Yeni bölüm fragmanında Ferit Seyran’a, “Keşke hiç karşıma çıkmasaydın” diyor. Seyran Yusuf’un açıklamasının ardından ortalığı birbirine katıyor ve “Hayatımda hiçbir erkek istemiyorum. Hepinizden nefret ediyorum.” diyor.

FERİT VE PELİN YAKALANIYOR

Ferit, Pelin’le dışarı çıktığı bir akşam magazincilere yakalanıyor ve haber gazeteye çıkıyor. Seyran, “Kocam ve sevgilisi hakkında yalanlar söyleyemem” diyerek ağlıyor. Fakar daha sonra Ferit’le beraber basının karşısına çıkıyor.

Fragmanın sonunda Ferit, Seyran uyurken ona doğru eğiliyor ve dudaklarını onun dudağına doğru yaklaştırıyor.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

