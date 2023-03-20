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Cinsel ilişki itirafı gündem olmuştu! Ashley Graham kocasıyla ilgili o detayı açıkladı

20.03.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki yaşında bir oğlu ve bir yaşında ikizleri olan ünlü model Ashley Graham, zaman zaman cinsel ilişki itiraflarıyla adından söz ettiriyor. Büyük beden model son olarak doğum kontrol yöntemi olarak eşi Justin Ervin'in vazektomi yaptırdığını açıkladı.

Cinsel ilişki itirafı gündem olmuştu! Ashley Graham kocasıyla ilgili o detayı açıkladı

2010 yılında yönetmen Justin Ervin ile nikah masasına oturan Ashley Graham açıklamalarıyla dikkat çeken bir isim. Cinselliğe dair konuşmaktan çekinmeyen büyük beden model daha önce "Erkek arkadaşlarımla yattığım için kaybettim" demişti.

Bu sebeple ünlü model, cinsel yaşantısı nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığını anlatmıştı. Model daha sonra evlenene kadar hiçbir partneriyle sevişmeme kararı aldığını açıklamıştı.

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Ashley Graham şimdi de katıldığı bir poscast yayınında doğum kontrol yöntemi olarak eşi Justin Ervin'in vazektomi yaptırdığını açıkladı. 35 yaşındaki ABD'li model, böylelikle artık kendisinin doğum kontrol hapı kullanmak zorunda olmadığını söyledi.

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Ashley Graham, ebeveyn olduktan sonra kocasıyla güçlü bir bağ kurmanın sırrını da açıkladı. Ünlü model, "Justin ve ben gerçekten bir bütünüz. Çocuk sahibi olmadan önce dokuz yıl evli kalabildik. Bu gerçekten bir fark yaratıyor" dedi.

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