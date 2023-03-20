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"Seks sembolü olduğumu düşünüyorlar" demişti! Sydney Sweeney, güneşin tadını çıkardı! Sere serpe uzanıp...

20.03.2023 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Euphoria dizisinin Cassie'si Sydney Sweeney son dönemde oldukça popüler. İç çamaşırı markası için pozlar vererek dikkat çeken oyuncu son olarak paylaşımlarıyla dikkat çekti. Oyuncu sere serpe uzanıp daha önce gündem olan göğüslerini sergiledi.

"Seks sembolü olduğumu düşünüyorlar" demişti! Sydney Sweeney, güneşin tadını çıkardı! Sere serpe uzanıp...

Euphoria dizisinde yıldızı parlayan oyuncu Sydney Sweeney son dönemin dikkat çeken isimlerinden... Euphoria dizisinin Cassie'si Sydney Sweeney "Seks sembolü olduğumu düşünüyorlar" diyerek gündeme gelmiş ve daha önce de göğüsleri yüzünden sorunların yaşadığını söylemişti.

Güzel oyuncu büyürken vücudundan utandığını da itiraf ederek "Utandım ve soyunma odasında asla üstümü değiştirmek istemedim. Diğer kızlardan önce göğüslerim vardı ve bunun için dışlanmış hissettim" açıklamasında bulunmuştu.

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İÇ ÇAMAŞIRI MARKASIYLA ANLAŞMIŞTI

Bedeniyle barışan oyuncu iç çamaşırı markasıyla anlaşmış ve iddialı pozlar vermişti. Sydney Sweeney bu pozlara yenilerini ekledi.

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Sydney Sweeney, Avustralya'da yaz havasının tadını çıkardı. Euphoria oyuncusu, ahşap bir güvertede bir şezlongda yatarken fotoğrafını paylaşarak hayranlarını mest etti.

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