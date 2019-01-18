Cinsel ilişki öncesi yememeniz gereken 8 yiyecek

Sorunsuz bir cinsel ilişki öncesi yaşamak için öncesinde ne yediğiniz çok önemli. Michian Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma sonucu uzak durulması gereken yiyeceklerin listesi açıklandı, buyusunlar...
Son derece sağlıklı bir meze olan humustan uzak durmanız gerekiyor çünkü tüketildiğinde gaz ve şişkinliğe neden oluyor. Bu durum ise ilişki sırasında son derece rahatsız edici bir olaya dönüşebilir. Alternatif olarak yoğurtlu, bakliyatsız soslar tüketebilirsiniz.
Şekersiz sakızlar, vücudun sindiremediği sorbitol maddesini içerir. Bu da mide ve bağırsaklarda doğrudan sorun yaratır. Nefesinizi tazelemek için ağız çalkalama suyundan faydalanabilirsiniz.
Dr. Chey, yumuşak şekerlerden uzak durmamız gerektiğini söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: " Çoğu markanın jöleli şekerlerinde çoğu kişinin vücudunda düzgün emilemeyen fruktoz bulunur. Ve bu ürünlerin şekersiz olanları çok daha kötü bir tercih, çünkü genelde bu ürünler, insanların sindiriminde emilemeyen ve doğal haliyle idrar söktürücü olarak kullanılan sorbitol isimli şeker alkolü ile tatlandırılırlar."
Buğday ürünleri içeren yiyeceklerden uzak durmanız gerektiğini söylüyor Dr. Chey. Buğdaylı gıdalar glisemik indeks sorununa neden olabilir ve bu yüzden uzak durmalısınız diyor doktor. Ayrıca ilişki öncesi gerginseniz, bu tür yiyecekler glisemik indeksi zorlayarak gerginliğinizi iki katına çıkaracaktır.
Sarımsağın tüketildiğinde gaz etkisi yaratacağını biliyor muydunuz? Kokusundan bahsetmiyoruz bile :) Sarımsağı yediğinizde karşınızdaki kişiyi sonsuza dek görmeyebilirsiniz :)
Patatesi sindirmek kolaydır ancak kızartıldıklarında durum tam tersi oluyor. Kızartma yağı tüketildiğinde midede rahatsız edici bir etki yaratacak yanma hissi verebilir. Patates kızartması yemek istiyorsanız fırında pişirmeyi tercih edin.
Tüketmeyi sevseniz de ne yazık ki o günkü menünüzden çıkarmanız şart! Sindirim sistemine ulaşan lahana, mayalanmaya başlar ve yüksek oranda gaz oluşturur.
Kırmızı et, kötü kokulu gazı tetikler. Dr. Chey, " Dr. Chey’e göre: “Bağırsakta üretilen kimyasallar nedeniyle kırmızı ete bağlı gaz daha çok kokuludur.” Fazla tüketildiğinde kırmızı et, mayalanmak için direkt olarak bağırsaklara gider ve pis atıkların oluşmasına neden olur.
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