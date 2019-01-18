Cinsel ilişki öncesi yememeniz gereken 8 yiyecek

Sorunsuz bir cinsel ilişki öncesi yaşamak için öncesinde ne yediğiniz çok önemli. Michian Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma sonucu uzak durulması gereken yiyeceklerin listesi açıklandı, buyusunlar...

Humus

Son derece sağlıklı bir meze olan humustan uzak durmanız gerekiyor çünkü tüketildiğinde gaz ve şişkinliğe neden oluyor. Bu durum ise ilişki sırasında son derece rahatsız edici bir olaya dönüşebilir. Alternatif olarak yoğurtlu, bakliyatsız soslar tüketebilirsiniz.

Sakız

Şekersiz sakızlar, vücudun sindiremediği sorbitol maddesini içerir. Bu da mide ve bağırsaklarda doğrudan sorun yaratır. Nefesinizi tazelemek için ağız çalkalama suyundan faydalanabilirsiniz.

Yumuşak şekerler

Dr. Chey, yumuşak şekerlerden uzak durmamız gerektiğini söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: " Çoğu markanın jöleli şekerlerinde çoğu kişinin vücudunda düzgün emilemeyen fruktoz bulunur. Ve bu ürünlerin şekersiz olanları çok daha kötü bir tercih, çünkü genelde bu ürünler, insanların sindiriminde emilemeyen ve doğal haliyle idrar söktürücü olarak kullanılan sorbitol isimli şeker alkolü ile tatlandırılırlar."