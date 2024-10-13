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Cinsel ilişki videosu iddiasıyla gündemdeydi! Elif Karaarslan sosyal medyada patlama yaşadı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.10.2024 11:59
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Cinsel ilişki videosu olduğu iddia edilen görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu, gözlemci Orhan Erdemir ile birlikte kadın hakem Elif Karaarslan'a ömür boyu men cezası vermişti. Yaşanan bu durumun ardından Karaaslan'ın sosyal medyadaki takipçisi patlama yaşadı. İşte detaylar...

Cinsel ilişki videosu iddiasıyla gündemdeydi! Elif Karaarslan sosyal medyada patlama yaşadı

Son günlerde cinsel ilişki videosu iddiasıyla gündeme gelen hakem Elif Karaaslan ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ömür boyu men cezası verilen kadın hakem Elif Karaarslan hakkındaki iddiaları reddetmesine rağmen hakemlikten men edilmişti.

İDDİALARI REDDETTİ

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TFF'nin 61 yaşındaki eski hakem ve hakem gözlemcisi Orhan Aydemir ile "cinsel içerikli video kaseti çıkması" iddiasıyla ihraç kararı verdiği 24 yaşındaki hakem Elif Karaarslan olay sonrası yaptığı açıklamada, "Hukuki olarak uzun bir yolum olacak ama altından en güçlü ve sağlam şekilde kalkacağız. Bu süreçte tam desteğinizi ve sevginizi bekliyorum. Ağlamak, zırlamak, üzülmek benim yapacağım işler değil, ben o değilim. Sonuna kadar davamın arkasında olacağım. Ben zarar verilmeye çalışılanlardan sadece biriyim, umarım son olur..." ifadelerini kullanmıştı.

TAKİPÇİ SAYISI UÇTU

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9 Temmuz 2000'de İstanbul'un Kadıköy ilçesinde doğan Elif Karaarslan, alt liglerde hakemlik yapıyordu. 24 yaşındaki genç hakem, yönettiği maçların yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekerken Karaarslan’ın yaşanan bu olayın ardından sosyal medyadaki takipçi sayısı kısa süre içinde 500 bine yaklaşmış durumda.

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