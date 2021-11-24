Cinsel ilişki yanıtı olay olan fenomen Duru Önver'den şaşkına çeviren dolar paylaşımı! Tir tir titredi!

'İki kişiyle seks yaptım, hamileyim' diyen takipçisine verdiği 'Bebek, umarım yakışıklı olandandır' yanıtıyla magazin gündemine bomba gibi düşen fenomen Duru Önver, bu defa sosyal medya hesabından yaptığı dolar paylaşımıyla adından söz ettirdi.

''DOLAR 12.32 TL OLMUŞ''

Yağmur altında tir tir titrediği anları paylaşan Önver, olay yaratan videosuna ''Dolar 12.32 TL olmuş'' notunu düştü. Önver'in paylaşımına, ''Ya titremiş kıyamam'', ''Mental olarak buradayım'', ''Gayet keyfin yerinde'' ve '' Ekonomik durumlardan sonra benim haller'' gibi yorumlar yapıldı.

Duru Önver, cüretkar paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık dikkatleri üzerine çeken bir isim.

Takipçisinin sorduğu, ''İki kişiyle seks yaptım, hangisinden hamileyim bilmiyorum'' sorusuna, ''Umarım yakışıklı olandandır'' yanıtı vererek magazin basınında olay yaratan Önver, CNN Türk sunucusu Uğur Önver'in kızı.

Sosyal medyada epey aktif olan Duru Önver'in, Instagram'da 200 bini aşkın takipçisi bulunuyor.





