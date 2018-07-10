YEMEK

Cinsel isteği ayyuka çıkaran yaz meyveleri

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 10.07.2018 11:56 | Son Güncelleme

Yediğiniz anda libidonuzu doğrudan etkileyen yaz meyvelerini öğrenmek isteyenleri şöyle alalım lütfen...

Cinsel isteği ayyuka çıkaran yaz meyveleri

Mango

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Cinsel hormonların vücuda yayılmasına destek olan E vitaminini bolca içerir. Aynı zamanda zevk ve mutluluk hormonu olan serotoninin vücutta yükselmesini sağlar. Bu hormonların yükselmesiyle cinsel birliktelikten çok daha fazla zevk alabilirsiniz.

Çilek

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Cinsel isteği uyandıran meyvelerin kraliçesi olarak bilinir. Vücut sıcaklığını yükselten etkisiyle libido artırıcı özelliği vardır çünkü yüksek miktarda C vitamini içerir.

İncir

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Cinsel gücü artıran bir diğer meyve türüdür. Şeker oranı yüksek olmasına rağmen kan şekerini aniden yükseltmez. Korkmadan yiyebilirsiniz.

Karpuz

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Karpuz, uzmanlara göre 'yeni viagra' olarak tanımlanıyor. İçerdiği sitrulin isimli amşno asit kan damarlarının rahatlamasına yardımcı olur.

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