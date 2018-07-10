Cinsel isteği ayyuka çıkaran yaz meyveleri

Mango

Cinsel hormonların vücuda yayılmasına destek olan E vitaminini bolca içerir. Aynı zamanda zevk ve mutluluk hormonu olan serotoninin vücutta yükselmesini sağlar. Bu hormonların yükselmesiyle cinsel birliktelikten çok daha fazla zevk alabilirsiniz.

Çilek

Cinsel isteği uyandıran meyvelerin kraliçesi olarak bilinir. Vücut sıcaklığını yükselten etkisiyle libido artırıcı özelliği vardır çünkü yüksek miktarda C vitamini içerir.

İncir

Cinsel gücü artıran bir diğer meyve türüdür. Şeker oranı yüksek olmasına rağmen kan şekerini aniden yükseltmez. Korkmadan yiyebilirsiniz.

Karpuz

Karpuz, uzmanlara göre 'yeni viagra' olarak tanımlanıyor. İçerdiği sitrulin isimli amşno asit kan damarlarının rahatlamasına yardımcı olur.