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'Cinsel istismar' iddiasıyla yargılanmıştı! Ender Saraç'ın oğlu ifade verdi: 'Artık korkuyordum, bazı yerlere sopalar saklıyordum'

30.05.2024 16:21
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Doktor Ender Saraç'ın boşanma aşamasında olduğu Benan Saraç'tan olan 13 yaşındaki oğlu M.S ilk kez duruşmada ifade verdi. M.S'nin ifadesinde "artık korkuyordum, evdeki bazı yerlere sopalar saklıyordum." dedi.

Boşanma aşamasında olduğu Benan Saraç’tan olan 13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve soruşturma aşamasında çocuk ve annesinin geri aldığı “istismar” iddialarına yönelik ünlü diyetisyen ve beslenme uzmanı Ender Saraç’ın 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ender Saraç avukatıyla birlikte katıldı. Saraç’ın oğlu M.S’de SEGBİS sistemi ile bağlandı.

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“UZAKLAŞTIRMA KARARI ÖMÜR BOYU DEVAM ETSİN”

Duruşmada ilk kez ifade veren M.S, ilk ifadesinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. İlk ifadeyi verdiği dönemde annesiyle babasının evlerini ayırdığını anlatan M.S, “Ben babamın evine gittiğimde orada birden bire kötü kokuyorsun demişti. Beni sürükleyerek canımı acıtarak duşun altına götürdü. Gülerek beni yıkadı. Bunlardan sonra annem beni bir daha babamla görüştürmedi. Babam eve gelip kapıyı tekmeliyordu, 'Benimle boşanmayı düşünüyorsan seni hapse attıracağım' diyordu. Artık korkuyordum evdeki bazı yerlere sopalar saklıyordum. İlk ifademde babam bunu dediğim için utanacak ve bir daha gelmeyecek sanıyordum. O yüzden ilk ifademde istismardan bahsettim. Uzaklaştırma kararının ömür boyu devam etmesini istiyoruz. Annemi öldürmeye bile kalkabilir. Bu sebeple uzaklaştırmanın devam etmesini istiyoruz” dedi.

Oğlunun ifadesinin ardından diyecekleri sorulan Ender Saraç, oğlunu 8 aydır görmediğini söyleyerek, “Kendisine bir şey dayatmam akla ve mantığa aykırıdır. Beraatimi talep ederim” dedi. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme duruşmayı erteledi.

(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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cinsel istismar ender saraç
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