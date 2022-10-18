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Cinsel istismardan yargılanan Kevin Spacey çocukluğuyla ilgili bilinmeyenleri anlattı

18.10.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1980'li yıllarda 14 yaşındaki Anthony Rapp'e cinsel istismarda bulunma suçlamasıyla yargılanan Oscar'lı oyuncu Kevin Spacey, mahkemede, "Bunları bugüne kadar hiç konuşmadım" diyerek çocukluğuna dair bilinmeyenleri anlattı.

Cinsel istismardan yargılanan Kevin Spacey çocukluğuyla ilgili bilinmeyenleri anlattı

Oscar ödüllü ünlü oyuncu Kevin Spacey, 1980'li yıllarda 14 yaşındaki Anthony Rapp'e cinsel istismarda bulunma suçlamasıyla yargılanıyor. Eski House of Cards dizisi yıldızının cinsel saldırı davasında önemli gelişmeler yaşandı.

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Dün New York'ta devam eden yargılamada cinsel Spacey saldırı suçlamalarıyla ilgili kendini savundu.

Savunmasını yapmak üzere mahkemede kürsüye çıkan Spacey, şu anda Star Trek: Discovery'de oynayan 51 yaşındaki Amerikalı aktör Anthony Rapp'e karşı uygunsuz davranışta bulunduğu iddiasını reddetti.

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Rapp’in, Spacey’yi cinsel istismarla suçladığı dönemdeki yaşı 14’tü. Spacey ayrıca eski film koordinatörü Andre Holzman'ın da 1980’li yıllarda olduğunu öne sürdüğü benzer iddialarını da yalanladı.

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"BABAM BİR NEO-NAZİYDİ"

Spacey, mahkemede beklenmedik şekilde kendi çocukluğunu ve ailesini anlattı. Ailesi tarafından ırkçı ve şiddet içeren davranışlara maruz kaldığını açıkladı.

“Babam bir beyaz üstünlükçü ve neo-Naziydi” diyen Amerikalı aktör, kendisinin ve kardeşinin ebeveynlerinin ırkçı, şiddet içeren ve sağcı inançlarına maruz kalarak büyüdüklerini anlattı.

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“Bunları kamu önünde hiç konuşmadım” diyen Spacey, “Babam bana eşcinsel olabileceğimi düşünerek bağırırdı. Eşcinsel topluluğu için çok aşağılayıcı bir küfür kelimesi kullanırdı” diye konuştu.

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ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Spacey’nin cinsel istismar davası sürüyor. Spacey, daha önce Rapp'in iddiasını Twitter'dan yanıtlamış, olayı hatırlamadığını belirterek, “son derece uygunsuz sarhoş davranış” için özür dilemişti.

Spacey daha önce İngiltere'de 2005-2013 arasında üç erkeğe yönelik cinsel saldırı suçlamalarını reddetmiş, 2019'da ise kendisine yönelik uygunsuz davranış ve cinsel saldırı suçlaması davaları Massachusetts'te mahkeme tarafından düşürülmüştü.

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