Cinsel organını gösteren futbolcuya 10 maç ceza

Süper Amatör Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Şanlıurfa Gençlerbirliği - Siverek Belediyespor arasında önceki hafta Eyyübiye Yenice Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.
Maçın sonunda Siverek Belediyespor 1 puan farkla şampiyon oldu. Taraftarlar, Şanlıurfa Gençlerbirliği'nin 5 numaralı futbolcusu Mahmut Onur Toprak’a tepki gösterince, Toprak da saha içinde Siverek taraftarının bulunduğu tribüne yönelerek şortunu indirip cinsel organını gösterdi.
Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler üzerine Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu inceleme başlattı. Görüntüleri inceleyen disiplin kurulu Mahmut Onur Toprak’a 10 resmi müsabakadan men cezası verdi.
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