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  4. Cinsel Tacizden tutuklanan Gylfi Sigurdsson A Milli Takımımıza karşı İzlanda formasıyla sahada!

Cinsel Tacizden tutuklanan Gylfi Sigurdsson A Milli Takımımıza karşı İzlanda formasıyla sahada!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
09.09.2024 22:41
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2021 yılında İngiltere'de bir çocuğa cinsel taciz suçundan bir yıldan fazla cezaevinde kalan Gylfi Sigurdsson, A Milli Takımımıza karşı İzlanda formasıyla sahada yer aldı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giydiği 2021 yılında, bir çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.

TÜRKİYE KARŞISINDA SAHADA

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Bu akşam UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında Türkiye'ye karşı İzlanda formasıyla sahada yerini aldı.

KULÜBÜ SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

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Gylfi Sigurdsson, bir yıldan fazla bir süre cezaevinde kaldı. Kulübü Everton sözleşmesini feshetti. Sonunda mahkemeye çıkarılması için yeterli delil bulunmadığı iddiasıyla serbest bırakılarak futbola geri döndü.

AGE HAREIDE MİLLİ TAKIMA GERİ ÇAĞIRDI

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Bu yaşananların ardından İzlanda Milli Takım Teknik Direktörü Age Hareide tarafından tekrardan milli takım kadrosuna alındı.

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