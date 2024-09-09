Cinsel Tacizden tutuklanan Gylfi Sigurdsson A Milli Takımımıza karşı İzlanda formasıyla sahada!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giydiği 2021 yılında, bir çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.

TÜRKİYE KARŞISINDA SAHADA

Bu akşam UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında Türkiye'ye karşı İzlanda formasıyla sahada yerini aldı.

KULÜBÜ SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Gylfi Sigurdsson, bir yıldan fazla bir süre cezaevinde kaldı. Kulübü Everton sözleşmesini feshetti. Sonunda mahkemeye çıkarılması için yeterli delil bulunmadığı iddiasıyla serbest bırakılarak futbola geri döndü.

AGE HAREIDE MİLLİ TAKIMA GERİ ÇAĞIRDI

Bu yaşananların ardından İzlanda Milli Takım Teknik Direktörü Age Hareide tarafından tekrardan milli takım kadrosuna alındı.