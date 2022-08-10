MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cinsel tercih itirafı olay olmuştu! Bahar Candan'ın bikinili paylaşımına yorum yağdı

Cinsel tercih itirafı olay olmuştu! Bahar Candan'ın bikinili paylaşımına yorum yağdı

10.08.2022 00:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki senelerde ekranlarda yayınlanan İşte Benim Stilim programıyla ünlenen Bahar Candan, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulmaya devam ediyor. İddialı paylaşımlarıyla bilinen isim, geçtiğimiz günlerde cinsel tercihiyle ilgili açıklamada bulunarak kadınlardan hoşlandığını duyurmuştu. Candan'dan bu kez çok konuşulan bikinili bir paylaşım geldi.

Cinsel tercih itirafı olay olmuştu! Bahar Candan'ın bikinili paylaşımına yorum yağdı

Katıldığı moda programlarıyla şöhrete kavuşan ve adından sıkça bahsettiren Bahar Candan, sosyal medyada aktif şekilde paylaşım yapmaya devam ediyor. Instagram üzerinde yaklaşık 567 bin takipçiye sahip olan Candan, geçtiğimiz günlerde cinsel tercih itirafıyla sosyal medyayı sallamıştı.

BAHAR CANDAN'IN BİKİNİLİ PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Seyahat ettiği şehirlerden ve gittiği lüks restoranlardan fotoğraflar paylaşan ve sık sık eleştirilere maruz kalan Bahar Candan, geçtiğimiz günlerde parayla arkadaş aradığını duyurmuştu.

BAHAR1111

Ünlü isim, ayrıca cinsel tercih itirafıyla da olay olmuştu. Lezbiyen olduğunu açıklayan isim "Arkadaşlar, ben artık kafamda bazı şeyleri yendim ve artık kadınlardan hoşlanıyorum" diyerek cinsel tercihinin değiştiğini açıklamıştı.

bahar333333333

Tatilden arka arkaya paylaşımlar yapan isim, bu defa bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı.

baharcandan1

Beyaz bikinisiyle çekildiği fotoğrafı hesabında yayınlayan Candan'a takipçilerinden de onlarca yorum ve beğeni yağdı.

İşte Bahar Candan'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

11Ekran görüntüsü 2022-04-20 113808

33Ekran görüntüsü 2022-04-20 113834

33zsdfghjhgfd

11asdfgfdsdfgsdfgh


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arka Sıradakiler'in İbo'sunu şimdi gören tanıyamıyor! Seneler sonraki değişimi...Arka Sıradakiler'in İbo'sunu şimdi gören tanıyamıyor! Seneler sonraki değişimi...
Sevgilisini bırakıp İranlı hayranıyla evlendi! Ünlü isim ifşa ettiSevgilisini bırakıp İranlı hayranıyla evlendi! Ünlü isim ifşa etti
Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Nihal Candan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kahramanmaraş'ta katliam! 4 kişiyi öldürüp intihar etti

Kahramanmaraş'ta katliam! 4 kişiyi öldürüp intihar etti

AK Parti'ye katılacağı iddia edilen Mehmet Ali Çelebi'den yeni açıklama: 11 partiyle görüştüm

AK Parti'ye katılacağı iddia edilen Mehmet Ali Çelebi'den yeni açıklama: 11 partiyle görüştüm

Emekli promosyonlarında yeni gelişme! Bankalara flaş çağrı: Promosyonlar güncellenmeli

Emekli promosyonlarında yeni gelişme! Bankalara flaş çağrı: Promosyonlar güncellenmeli

Yeni bir savaş mı çıkıyor? Sıcak bölgede kritik gelişme "İşgal..."

Yeni bir savaş mı çıkıyor? Sıcak bölgede kritik gelişme "İşgal..."

Mesut Özil ilk maçında kabusu yaşadı! 7-1'lik skor...

Mesut Özil ilk maçında kabusu yaşadı! 7-1'lik skor...

Kulisleri sallayan sürpriz adaylık iddiası

Kulisleri sallayan sürpriz adaylık iddiası

İlginizi Çekebilir

Yarı çıplak yemek yedi! “Normalleştirmeliyiz” dedi ama...

Yarı çıplak yemek yedi! “Normalleştirmeliyiz” dedi ama...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Ölüp geri dirildiler! Her şeyi hatırlıyorlar

Ölüp geri dirildiler! Her şeyi hatırlıyorlar

Ünlü futbolcunun kızı aşka geldi! Sevgilisini öptüğü pozu...

Ünlü futbolcunun kızı aşka geldi! Sevgilisini öptüğü pozu...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.