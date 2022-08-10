Cinsel tercih itirafı olay olmuştu! Bahar Candan'ın bikinili paylaşımına yorum yağdı

Katıldığı moda programlarıyla şöhrete kavuşan ve adından sıkça bahsettiren Bahar Candan, sosyal medyada aktif şekilde paylaşım yapmaya devam ediyor. Instagram üzerinde yaklaşık 567 bin takipçiye sahip olan Candan, geçtiğimiz günlerde cinsel tercih itirafıyla sosyal medyayı sallamıştı.

BAHAR CANDAN'IN BİKİNİLİ PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Seyahat ettiği şehirlerden ve gittiği lüks restoranlardan fotoğraflar paylaşan ve sık sık eleştirilere maruz kalan Bahar Candan, geçtiğimiz günlerde parayla arkadaş aradığını duyurmuştu.

Ünlü isim, ayrıca cinsel tercih itirafıyla da olay olmuştu. Lezbiyen olduğunu açıklayan isim "Arkadaşlar, ben artık kafamda bazı şeyleri yendim ve artık kadınlardan hoşlanıyorum" diyerek cinsel tercihinin değiştiğini açıklamıştı.

Tatilden arka arkaya paylaşımlar yapan isim, bu defa bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı.

Beyaz bikinisiyle çekildiği fotoğrafı hesabında yayınlayan Candan'a takipçilerinden de onlarca yorum ve beğeni yağdı.

İşte Bahar Candan'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...



