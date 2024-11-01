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Cinsellik sevmediğini söyleyen kadın Konuşanlar'a damga vurdu! Hasan Can ne diyeceğini bilemedi...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
01.11.2024 16:49
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Exxen'de Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programı yeni bölümleriyle seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Yeni bölüm tanıtımı yayınlanan Konuşanlar'a ise kadın konuk damga vurdu. Cinsellik sevmediğini söyleyen kadın, herkesi hem şaşırttı hem de güldürdü.

Cinsellik sevmediğini söyleyen kadın Konuşanlar'a damga vurdu! Hasan Can ne diyeceğini bilemedi...

YouTube'ta başlayan daha sonra yayın hayatını Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen platformunda sürdüren Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programı yeni sezonda yepyeni hikayelerle seyirciyle buluştu. Uzun bir süre devam eden program,150. bölümünün ardından sezon finali yapmıştı. Eylül ayında çekimleri başlayan Konuşanlar'ın 155. bölümm tanıtımı yayınlandı.

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"SEKS SEVMİYORUM"

Yayınlanan tanıtımda bir konukla sohbet eden Hasan Can, kadın seyirciye 'Aşk olup mu evlendin?' sorusunu sordu. Kadın ise 'Evet, herhalde' yanıtını verdi. Can da bu yanıt karşısında "Sen neyinden etkilendin eşinin? Yaşlı, emekli, fakir... Peki kendinden neden boşanırdın?" sorusunu sorunca hiç beklemediği yanıt aldı.

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Kadın seyirci, "Seksi sevmiyorum. Bana çok salakça geliyor. Adam da yengeç burcuymuş çok kötü kayaya çarptık." sözleriyle herkesi hem şoke etti hem de güldürdü.

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