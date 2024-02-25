Cinsiyet değiştiren Mika Raun kandilde türbeye gitti! Başını örtüp poz verince...

Mika Raun geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle birlikte Tayland'a giderek cinsiyet değiştirmişti. Zaman zaman tepki çeken paylaşımlarıyla gündeme gelen Mika Can'ın değişimi sosyal medyada yeniden gündeme gelmişti.

Cinsiyet değişimi sonrası bir dizi de ameliyat olan Mika Can Raun şimdi de kandil paylaşımıyla gündemde.

Kandilde türbeye giden ve başını örteyerek dua eden fenomen sosyal medyanın diline düştü.

"Berat kandiliniz mübarek olsun aşkom" notuyla kandil paylaşımı yapan Mika Raun'un o hallerine yorum yağdı.



Fenomeni görenler "Dışarıdan baktım yeşil türbe içeri girdim estağfurullah tövbe", "Bütün günahlarımdan sonra imana gelmişimdir", "Sen erkeksin neden kapandın?" yorumlarında bulundu.







