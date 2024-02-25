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Survivor All Star'da Merve ve Nagihan yüz yüze geldi... Ortam gerildi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.02.2024 07:27
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Survivor All Star 2024'ün 42. bölümünde bu sefer de Merve ve Nagihan kavga etti. Yüz yüze birbirine rest çeken ikilinin o anları sosyal medyada da gündeme geldi.

Survivor All Star 2024'de kavgaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Batuhan'ın da katıldığı yarışmada mücadele sırasında kırmızı takım karıştı.


Youtube

Girdiği kavgalarla bu sezon sık sık diskalifiyenin kıyısından dönen Nagihan bu sefer de Merve ile kavga etti.

Eşleşme sırasında Merve'nin 'alaycı' gülüşünden rahatsız olan Nagihan bu konuda sessiz kalamadı ve "Rahatsız edici gülüşün gülme o zaman" dedi.

Tartışma ise git gide alevlendi, Nagihan Merve gülmediğini söylese de alaycı gülüşe takıldı. "Benimle alakalı güldün" diyen Nagihan ve Merve arasında gerilim arttı. Merve Özgür ile oynamayacağını söyleyerek "Hadi oynatın lan oynamıyorum" dedi.

"Ben başkalarına benzemem" diyen ikili gittikçe birbirine yakınlaştı. Merve "Gel ağzıma gir" derken araya başka yarışmacılar girdi.

Nagihan "Çocuğunun üzerine de yemin et tam olsun" diyerek sert çıktı.

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