Survivor All Star'da Merve ve Nagihan yüz yüze geldi... Ortam gerildi

Survivor All Star 2024'de kavgaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Batuhan'ın da katıldığı yarışmada mücadele sırasında kırmızı takım karıştı.
Girdiği kavgalarla bu sezon sık sık diskalifiyenin kıyısından dönen Nagihan bu sefer de Merve ile kavga etti.
Eşleşme sırasında Merve'nin 'alaycı' gülüşünden rahatsız olan Nagihan bu konuda sessiz kalamadı ve "Rahatsız edici gülüşün gülme o zaman" dedi.
Tartışma ise git gide alevlendi, Nagihan Merve gülmediğini söylese de alaycı gülüşe takıldı. "Benimle alakalı güldün" diyen Nagihan ve Merve arasında gerilim arttı. Merve Özgür ile oynamayacağını söyleyerek "Hadi oynatın lan oynamıyorum" dedi.
"Ben başkalarına benzemem" diyen ikili gittikçe birbirine yakınlaştı. Merve "Gel ağzıma gir" derken araya başka yarışmacılar girdi.
Nagihan "Çocuğunun üzerine de yemin et tam olsun" diyerek sert çıktı.