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  4. Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'den aşk paylaşımı! Son hali dikkat çekti

Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'den aşk paylaşımı! Son hali dikkat çekti

06.10.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte Benim Stilim yarışmasında Neslihan Doğrusöz olarak tanınan yarışmacı program bittikten sonra cinsiyetini değiştirdi ve adını Doruk yaptı. Doruk Doğrusöz son halini ve yeni sevgilisini sosyal medyadan paylaştı. Doruk Doğrusöz bir dönem Sevda Demirel'in sözleriyle gündeme gelmişti.

Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'den aşk paylaşımı! Son hali dikkat çekti

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Neslihan Doğrusöz 2019 yılında cinsiyet değiştirdi. Cinsiyetini değiştiren İşte Benim Stilim'in eski yarışması Neslihan Doğrusöz adını ise Doruk Doğrusöz olarak değiştirdi.

Bir dönem Sevda Demirel ile aşk yaşayan Doruk Doğrusöz hem son halini hem de yeni aşkını sosyal medyadan paylaştı.

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Gizem Sertyalçın ile aşk yaşayan eski yarışmacının sakallı imajı takipçilerinden de tam not aldı.

Cinsiyet değiştiren yarışmacıyı görenler "Çok yakışıklısın" yorumlarında bulundu.

"DORUK'U HİÇ ÇIPLAK GÖRMEDİM"

Sevda Demirel daha önce ilişki yaşadığı Doğrusöz hakkında "Cinsellik hiç umurumda değil öyle olsa 5 sene yalnız kalmazdım. Doruk'ta gerçek sevgiyi buldum ve cinsellik gerçekten umurumda olmadı. Biz her şeyden önce çok iyi arkadaştık. Cinsellik benim için önemli olsa başka biriyle birlikte olurdum. Doruk'u hiç çıplak görmedim, asla. Hiç merak da etmedim. Doruk her şeyiyle bir erkek."

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Anahtar Kelimeler:
Neslihan Doğrusöz sevgilisi stil
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