Cinsiyet değiştirince 'viagra' sorusu gelmişti... Havuzda aşk pozu

İşte Benim Stilim yarışmasında Neslihan Doğrusöz olarak tanınan ve cinsiyet değiştiren stilist pozlarıyla da gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'da yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Doruk Doğrusöz'den aşk pozu geldi.

Adını Doruk yapan eski yarışmacı havuzda aşka geldi ve pozlarını da "Başım bağlı" notuyla paylaştı.

VİAGRA SORUSU

Hülya Avşar'a katılan ünlü yarışmacıya Avşar "Ereksiyon olman için bir şey yapman gerekiyor mu?" demişti. Viagra sorusuna şaşıran Doruk Doğrusöz ise "Böyle bir problemim yok, cinsel hayatımda problem yok. Ameliyat olalı epey oldu bir problem görmüyorum" demişti.

Hülya Avşar cinsiyet değiştiren ve erkek olan konuğuna "Doya doya erkek gibi yaşayabiliyor musun?" sorusunu da yöneltmişti.

Doruk Doğrusöz daha önceki yıllarda Sevda Demirel ile aşk yaşamıştı.







