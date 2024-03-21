MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cinsiyet değiştirince 'viagra' sorusu gelmişti... Havuzda aşk pozu

Cinsiyet değiştirince 'viagra' sorusu gelmişti... Havuzda aşk pozu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.03.2024 07:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarışma programı ile tanınan ve cinsiyet değiştiren Doruk Doğrusöz sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Neslihan olan adını Doruk olarak değiştiren isim "Başım bağlı" pozuyla dikkat çekti. Doruk Doğrusöz geçtiğimiz günlerde "Cinsel hayatımda problem yok" demişti.

Cinsiyet değiştirince 'viagra' sorusu gelmişti... Havuzda aşk pozu

İşte Benim Stilim yarışmasında Neslihan Doğrusöz olarak tanınan ve cinsiyet değiştiren stilist pozlarıyla da gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'da yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Doruk Doğrusöz'den aşk pozu geldi.

Adını Doruk yapan eski yarışmacı havuzda aşka geldi ve pozlarını da "Başım bağlı" notuyla paylaştı.

VİAGRA SORUSU

Hülya Avşar'a katılan ünlü yarışmacıya Avşar "Ereksiyon olman için bir şey yapman gerekiyor mu?" demişti. Viagra sorusuna şaşıran Doruk Doğrusöz ise "Böyle bir problemim yok, cinsel hayatımda problem yok. Ameliyat olalı epey oldu bir problem görmüyorum" demişti.

doruk

Hülya Avşar cinsiyet değiştiren ve erkek olan konuğuna "Doya doya erkek gibi yaşayabiliyor musun?" sorusunu da yöneltmişti.

Doruk Doğrusöz daha önceki yıllarda Sevda Demirel ile aşk yaşamıştı.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski halinden eser kalmadı! Göğüs estetiğine ödediği parayı açıkladıEski halinden eser kalmadı! Göğüs estetiğine ödediği parayı açıkladı
Annesini kaybetti! "Hayatıma hangi kadın..."Annesini kaybetti! "Hayatıma hangi kadın..."
Filiz kızıyla evlenen eski eşini yatakta başkasıyla yakaladı! Sosyal medya yıkıldıFiliz kızıyla evlenen eski eşini yatakta başkasıyla yakaladı! Sosyal medya yıkıldı
Anahtar Kelimeler:
Neslihan Doğrusöz doğru stil
En Çok Okunan Haberler
Tarih 23 Mart, rakam 5 bin TL! Seçim öncesi emekliye seyyanen zam mı geliyor?

Tarih 23 Mart, rakam 5 bin TL! Seçim öncesi emekliye seyyanen zam mı geliyor?

Bireysel emeklilik kararı Resmi Gazete'de!

Bireysel emeklilik kararı Resmi Gazete'de!

Altın fiyatlarında çifte rekor! Bir eşik daha aşıldı

Altın fiyatlarında çifte rekor! Bir eşik daha aşıldı

2023 seçimlerini doğru bilmişti! 31 Mart için son anket sonuçları geldi

2023 seçimlerini doğru bilmişti! 31 Mart için son anket sonuçları geldi

Trafikte inanılmaz kavga! Motosiklet sürücüsünü köprüden aşağı uçurdu…

Trafikte inanılmaz kavga! Motosiklet sürücüsünü köprüden aşağı uçurdu…

Filiz kızıyla evlenen eski eşini yatakta başkasıyla yakaladı! Sosyal medya yıkıldı

Filiz kızıyla evlenen eski eşini yatakta başkasıyla yakaladı! Sosyal medya yıkıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.