Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu! Mika Can Raun sevgilisiyle poz verdi

Estetikleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Mika Raun son olarak Tayland'a gidip cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla ünlendikten sonra cinsiyet değiştirme sürecine giren Raun adeta bambaşka biri oldu. Sesini bile değiştiren fenomen Türkiye'de tamamlayamadığı sürecini Tayland'a giderek tamamladı.

Uzun süre kendisinden haber alınmayan Raun hemşireleriyle birlikte pozunu "Prensesiniz geldi" notuyla paylaşarak cinsiyet ameliyatı iddialarını doğrulamış oldu.

Mika Can Raun gizemli sevgilisi ile pozlarını sosyal medya üzerinden paylaştı.







