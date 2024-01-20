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  4. Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu! Mika Can Raun sevgilisiyle poz verdi

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu! Mika Can Raun sevgilisiyle poz verdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.01.2024 10:10 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Mika Can Raun yaptırdığı estetiklerin ardından kavuştuğu yeni görüntüsüyle dikkat çekiyor. Her paylaşımı olay olan Raun son olarak cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğu haberleriyle gündeme geldi. Mika Can Raun şimdi de son halini paylaştı.

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu! Mika Can Raun sevgilisiyle poz verdi

Estetikleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Mika Raun son olarak Tayland'a gidip cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla ünlendikten sonra cinsiyet değiştirme sürecine giren Raun adeta bambaşka biri oldu. Sesini bile değiştiren fenomen Türkiye'de tamamlayamadığı sürecini Tayland'a giderek tamamladı.

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Uzun süre kendisinden haber alınmayan Raun hemşireleriyle birlikte pozunu "Prensesiniz geldi" notuyla paylaşarak cinsiyet ameliyatı iddialarını doğrulamış oldu.

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Mika Can Raun gizemli sevgilisi ile pozlarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

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Mika Raun sosyal medya
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