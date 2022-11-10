Cinsiyet değiştirmeden önce kalça dansı yaptığı anları paylaştı! Mika Raun geceliğini giyip bacağını kaldırdı

Önce alın, şakak, yanak, burun, dudak ve çenesinden geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Mika Can Raun ardından ise göğüs ve kalça estetiği yaptırmıştı.

Mika Raun cinsiyet değiştirme operasyonuyla ardından bambaşka birine dönüştü.

Gökhan Çınar'a konuk olan fenomen tüm operasyonları Türkiye'de olmadığını söyleyerek "Tüm işlemler için 2 buçuk milyon gitti" demişti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Mika Raun önce son halini paylaştı. Gecelik giyip ayağını sonuna kadar kaldıran fenomen ardından Armağan Çağlayan'a konuk olduğu anları paylaştı.

Eski halini paylaşıp kalça dansına sosyal medyasında yer veren Mika'yı görenler "Tipin değişti ama için değişmedi", "Eskiden daha eğlenceli paylaşımlar yapıyordun" yorumları aldı.

