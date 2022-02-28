Cinsiyet değiştirmek için ameliyat beklediği iddia edilen Senem Kuyucuoğlu'ndan Seren Serengil'e: Kadın olmaktan gurur duyuyorum

Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil Senem Kuyucuoğlu'nun cinsel yönelimini masaya yatırarak cinsiyet değiştireceğini iddia etti. Seren Serengil 2009 Kâinat Güzellik Yarışması'nda birinci olan Senem Kuyucuoğlu için "Erkek olmak için ameliyat olmayı bekleyen, isteyen, arzulayan biri" yorumuyla gündeme geldi.

Senem Kuyucuoğlu sevgilisiyle aşk pozunu paylaştıktan sonra bir açıklama yaptı ve bu iddialara yanıt verdi.

Kuyucuoğlu eski halini paylaşıp, "Siyah saçlarımı özlemişim. Olabilirim ve evet ben bir kadınım ve kadın olmaktan gurur duyuyorum. Boş haberlere itimat etmeyiniz. Maskülen bir tarzım var diye hemen damgalıyorsunuz ayıp benim de bir ailem var kimsenin dengemizle oynamaya hakkı yok. Biraz had bilmek lazım" dedi.



