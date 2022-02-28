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Cinsiyet değiştirmek için ameliyat beklediği iddia edilen Senem Kuyucuoğlu'ndan Seren Serengil'e: Kadın olmaktan gurur duyuyorum

28.02.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil Senem Kuyucuoğlu'nun cinsiyet değiştirmek için ameliyat beklediği iddia etmişti. Güzel model Senem Kuyucuoğlu cinsel yöneliminin canlı yayında konuşulup üzerine de bu tarz iddialarda bulunulmasına isyan etti. Senem Kuyucuoğlu "Kadın olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Cinsiyet değiştirmek için ameliyat beklediği iddia edilen Senem Kuyucuoğlu'ndan Seren Serengil'e: Kadın olmaktan gurur duyuyorum

Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil Senem Kuyucuoğlu'nun cinsel yönelimini masaya yatırarak cinsiyet değiştireceğini iddia etti. Seren Serengil 2009 Kâinat Güzellik Yarışması'nda birinci olan Senem Kuyucuoğlu için "Erkek olmak için ameliyat olmayı bekleyen, isteyen, arzulayan biri" yorumuyla gündeme geldi.

Senem Kuyucuoğlu sevgilisiyle aşk pozunu paylaştıktan sonra bir açıklama yaptı ve bu iddialara yanıt verdi.

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Kuyucuoğlu eski halini paylaşıp, "Siyah saçlarımı özlemişim. Olabilirim ve evet ben bir kadınım ve kadın olmaktan gurur duyuyorum. Boş haberlere itimat etmeyiniz. Maskülen bir tarzım var diye hemen damgalıyorsunuz ayıp benim de bir ailem var kimsenin dengemizle oynamaya hakkı yok. Biraz had bilmek lazım" dedi.

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Bomba iddia! Bomba iddia! "Senem Kuyucuoğlu erkek olmak için ameliyat olmayı bekleyen..."


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Seren Serengil Senem Kuyucuoğlu
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