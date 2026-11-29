Olay, 23 Kasım'da Silifke ilçesi Sarıcalar Mahallesi'ndeki bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. Elindeki tabancayla markete giren Cemal T. (45), S.G.E. isimli kadın çalışanı bacaklarından yaraladı.

Olayın ardından şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralı kadın ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. S.G.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.

DHA

PARAYI VERMEYEN ÇALIŞANI YARALAMIŞ

Olayın ardından başlatılan soruşturmada, şüpheli Cemal T.'nin soygun için markete girdiği ve iş yeri çalışanı S.G.E.'yi kasadaki parayı vermediği için vurduğu belirlendi. Soygun girişimiyle ilgili soruşturmayı sürdüren polis, parayı alamadan kaçan şüphelinin Susanoğlu Atakent Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını saptadı.

EVDEKİ KİŞİYİ REHİN ALDI

Şüphelinin saklandığı eve polis ekiplerince baskın düzenlendi. Silahlı şüpheli, evde yanında bulunan kişiyi rehin alıp, bir süre polise direndi. Yakalanacağını anlayan Cemal T., elindeki tabancayı kendisine doğrultup, ateşledi. Polislerin telsizle durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın öldüğü belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır