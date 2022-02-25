Cinsiyet değiştirmişti! Doruk Doğrusöz'ün pozları dikkat çekti

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Neslihan Doğrusöz, katıldığı bir programda erkek olduğunu 5 yaşına geldiğinde anladığını söylemişti. Doğrusöz Instagram'ı aktif olarak kullanıyor. Son haliyle uzun süre gündemden düşmeyen Doruk Doğrusöz'ün pozları dikkat çekti.

DORUK DOĞRUSÖZ POZLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Küçük yaşlarda traş takımlarıyla oynayan ve traş takımlarını yüzüne sürdüğünü, katıldığı bir Youtube programında anlatan Doruk Doğrusöz şimdilerde Instagram pozlarıyla gündeme geldi.

Yeni haliyle takipçilerinden tam not alan Doğrusöz, bir zamanlar Sevda Demirel ile sevgiliydi.

1987 İstanbul'da doğumlu Doruk Doğrusöz 35 yaşındadır.

Doğrusöz reklam çekimleri, moda ve kapak çekimlerinde danışmanlık görevlerinde bulundu. İşte cinsiyet değiştirme ameliyatı olan diğer ünlüler...

BEREN GÜNEY

RÜZGAR ERKOÇLAR

BÜLENT ERSOY

SELİN CİĞERCİ





