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Cinsiyet değiştirmişti! Doruk Doğrusöz'ün pozları dikkat çekti

25.02.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla erkek olan Doruk Doğrusöz'ün son hali oldukça konuşulmuştu. Eski adı Neslihan olan Doruk Doğrusöz, kendisini hep erkek olarak hissettiğini söylemişti. Doğrusöz bu sefer Instagram pozlarıyla dikkat çekti. İşte o pozlar...

Cinsiyet değiştirmişti! Doruk Doğrusöz'ün pozları dikkat çekti

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Neslihan Doğrusöz, katıldığı bir programda erkek olduğunu 5 yaşına geldiğinde anladığını söylemişti. Doğrusöz Instagram'ı aktif olarak kullanıyor. Son haliyle uzun süre gündemden düşmeyen Doruk Doğrusöz'ün pozları dikkat çekti.

DORUK DOĞRUSÖZ POZLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Küçük yaşlarda traş takımlarıyla oynayan ve traş takımlarını yüzüne sürdüğünü, katıldığı bir Youtube programında anlatan Doruk Doğrusöz şimdilerde Instagram pozlarıyla gündeme geldi.

Cinsiyet değiştirmişti! Doruk Doğrusöz'ün pozları dikkat çekti

Yeni haliyle takipçilerinden tam not alan Doğrusöz, bir zamanlar Sevda Demirel ile sevgiliydi.

Cinsiyet değiştirmişti! Doruk Doğrusöz'ün pozları dikkat çekti

1987 İstanbul'da doğumlu Doruk Doğrusöz 35 yaşındadır.

Cinsiyet değiştirmişti! Doruk Doğrusöz'ün pozları dikkat çekti

Doğrusöz reklam çekimleri, moda ve kapak çekimlerinde danışmanlık görevlerinde bulundu. İşte cinsiyet değiştirme ameliyatı olan diğer ünlüler...

BEREN GÜNEY

Cinsiyet değiştirmişti! Doruk Doğrusöz'ün pozları dikkat çekti

Cinsiyet değiştirmişti! Doruk Doğrusöz'ün pozları dikkat çekti

RÜZGAR ERKOÇLAR

Cinsiyet değiştirmişti! Doruk Doğrusöz'ün pozları dikkat çekti

Cinsiyet değiştirmişti! Doruk Doğrusöz'ün pozları dikkat çekti

BÜLENT ERSOY

Cinsiyet değiştirmişti! Doruk Doğrusöz'ün pozları dikkat çekti

Cinsiyet değiştirmişti! Doruk Doğrusöz'ün pozları dikkat çekti

SELİN CİĞERCİ

Cinsiyet değiştirmişti! Doruk Doğrusöz'ün pozları dikkat çekti

Cinsiyet değiştirmişti! Doruk Doğrusöz'ün pozları dikkat çekti

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