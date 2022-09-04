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  4. Cinsiyet değiştirmişti! Neslihan Doğrusöz sevgilisiyle pozlarını paylaştı

Cinsiyet değiştirmişti! Neslihan Doğrusöz sevgilisiyle pozlarını paylaştı

04.09.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Neslihan Doğrusöz cinsiyet değiştirerek Doruk Doğrusöz adını almıştı. Bir dönem Sevda Demirel ile aşk yaşayan Doruk Doğrusöz sosyal medyada yeni aşkıyla pozlarını paylaştı. İşte Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'ün son hali ve paylaşımı...

Cinsiyet değiştirmişti! Neslihan Doğrusöz sevgilisiyle pozlarını paylaştı

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Neslihan Doğrusöz cinsiyet değiştirdikten sonra yeni adı ve görüntüsüyle gündeme geliyordu. Bir dönem TV8 ekranlarında yayınlanan moda yarışmasında tanınan Doğrusöz ameliyat olduktan sonra adını Doruk olarak değiştirmişti.

Sevda Demirel ile yaşadığı aşkla da gündeme gelen Doruk Doğrusöz yeni aşka yelken açtı.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Gizem Sertyalçın adındaki sevgilisiyle en özel anlarını paylaşan eski yarışmacıya beğeni yağdı. Gizem Sertyalçın'ın ise profilinde sevgilisinin soyadını da kullanması "Evlendiniz mi?" sorularına sebep oldu.

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Neslihan Doğrusöz'ün takipçileri "Çok yakışıyorsunuz" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Neslihan Doğrusöz sevgilisi stil
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