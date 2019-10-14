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Çıntar mantarı nedir? Çıntar mantarı faydaları nelerdir? İşte çıntar mantarı tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 14.10.2019 12:19 | Son Güncelleme

Sonbahar mevsiminin ilk yağmurlarıyla ortaya çıkan çıntar mantarı, pazar tezgahlarında yerini aldı. Çıntar mantarına vatandaşların yanı sıra yerleşik yaşayan yabancıların da ilgi gösterdiği görüldü. Lezzetinin yanı sıra çıntar mantarı faydalarıyla da büyük ilgi topluyor. Çıntar mantarı nedir? Çıntar mantarının faydaları nelerdir? Çıntar mantarı nasıl pişirilir? Detaylı bir şekilde anlatacağız.

Sonbahar mevsiminin ilk yağmurlarının ardından çam ağaçlarının dibinde ortaya çıkan çıntar, tezgahlarda yerini almaya başladı. Sık çam ağaçlarıyla kaplı yüksek dağlık alanlarda bin bir emekle toplanan çıntar, kilosu 20 ile 30 lira arasında fiyatla satılıyor. Çıntarın çıktığını duyan meraklılarınca ürün talep görüyor.

ÇINTAR MANTARI NEDİR?
Şemsiye gibi geniş olup, kızıla çalan turuncumsu renkte bir mantar türüdür. Ormanlık alanlarda özellikle çam ağaçlarının dökülen yaprakların altında doğal olarak kendiliğinden çıkar. Sonbaharın ilk yağmurları ardından görülmeye başlar. Kızıla çalan turumcusu bir rengi vardır. Çıntar mantarı isim olarak yöreden yöreye farklılık gösterebilir. Kimi bölgelerde melki ismiyle bilinir.

ÇINTAR MANTARI TARİFİ

Çıntar mantarı kavurması
Bir kilo çıntar mantarı
2 adet kuru soğan
Tuz ve kekik

Yapılışı
İlk olarak mantarları güzel bir şekilde yıkayın ve sıcak suda 10 dakika haşlayın.
Mantarları süzdükten sonra iri parçalar halinde doğrayın.
Soğanları yemeklik olacak şekilde doğrayın ve sıvı yağdan renkleri pembeleşinceye kadar kavurun.
Soğanların rengi döndükten sonra mantarları da ilave edin. Yaklaşık 15 dakika kavurduktan sonra tuz ve baharatı da tavaya ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

Çıntar mantarını afiyetle yedikten sonra vücudunuza olan faydalarını öğrenmek ister misiniz? İşte çıntar mantarının faydaları.


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