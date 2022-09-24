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Cip sürücüsü ters yön gerekçesiyle ambulansa yol vermek istemedi

24.09.2022 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ambulanssınız diye her şeyi ihlal edemezsiniz" diyen sürücünün görüntüleri araç içi kamerasına yansıdı - Ambulans şoförü Metin Topuz: - "Bizi oyalaması 89 yaşındaki solunum sıkıntısı olan hastamızın ölümüne sebep olabilirdi"

Cip sürücüsü ters yön gerekçesiyle ambulansa yol vermek istemedi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta cip sürücüsünün hasta taşıyan ambulans şoförüyle "ters yön" tartışması araç içi kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 15 Eylül'de yaşanan olayda, Beşiktaş'ta kadın cip sürücüsü, ters yönden geldiği gerekçesiyle hasta taşıyan ambulansa yol vermek istemedi.

Görüntülerde, sürücünün hastaneye yetişmeye çalışan ve ters yöne giren ambulans şoförüne, "Siz ambulanssınız diye her şeyi ihlal edemezsiniz, biliyorsunuz değil mi? Ve hasta taşımıyorsun şu anda." demesi yer alıyor.

Ambulans şoförünün, "Hanımefendi, gelin bakın isterseniz. İnin aşağı, bakabilirsiniz. Sinirlenmenize gerek yok." şeklindeki cevabı da görüntülerde bulunuyor.

- "Ters yöne girmek zorunda kaldık"

Ambulansı kullanan Metin Topuz, AA muhabirine Beşiktaş'tan Etiler'e giderken çağrı aldıklarını anlattı.

89 yaşında solunum sıkıntısı olan hastaya hızlı şekilde müdahale ettiklerini, bunun ardından hastayı ambulansa bindirdikten sonra çıkış yaptıklarını anlatan Topuz, şöyle devam etti:

"O esnada caddeye en yakın ters yön vardı. Ters yöne girmek zorunda kaldık. Karşıdan gelen bir kadın sürücü yanımıza çapraz yanaştı. Bize, "Siz ambulanssınız diye her şeyi ihlal edemezsiniz, biliyorsunuz değil mi? Ve hasta taşımıyorsun şu anda.' diyerek ön yargıda bulundu. Ben 'Gelip, inip bakabilirsiniz.' dedim. Kendisi bana 'Normal yoldan gitmen gerekiyor.' dedi. Ben çok fazla oralı olmadım çünkü yanımda hasta yakını da vardı zaten. Arkada sağlıkçılarımız hastamıza müdahale ediyor. Ben de bir an önce hastamızı hastaneye yetiştirme çabasındayım. Kadın sürücü çapraz yanaştığı esnada ben o anda dar sokaktan çıkmaya çalışıyordum. Biz yaklaşık 4 dakika o mevkide cebelleştik, çıkamadık."

Hasta yakınının sürücüye durumu izah ettiğini dile getiren Topuz, yine de inanmayan sürücüyü bir vatandaşın sakinleştirdiğini ve yolun açıldığını kaydetti.

- "Bizi gördükleri zaman fermuar sistemini uygulayabilirler"

Topuz, 4 dakika içinde oradan çıkıp hastayı hızlı şekilde hastaneye yetiştirdiklerini aktararak, "Kadın sürücünün bizi oyalaması 89 yaşındaki solunum sıkıntısı olan hastamızın ölümüne sebep olabilirdi. Biz ambulans şoförleri olarak trafikte çok çaba sarf ediyoruz. Ambulans sireni duydukları, bizi gördükleri zaman fermuar sistemini uygulayabilirler. Acil durumda saniyelerin önemli olduğunu unutmayalım. Tüm ambulans şoförleri olarak bizlere karşı sağduyulu olmalarını istiyoruz." diye konuştu.

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