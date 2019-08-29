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Çıplak güzelin 'alevli dansı' gerçekten yangın çıkardı!

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İLGİNÇ HABERLER  | 29.08.2019 13:40 | Son Güncelleme

Avustralya'da bir striptiz kulübünde yapılan 'Çıplak Güzel' yarışmasının sahne gösterisi sırasında yangın çıktı. Yarışmayı izlemeye gelenler etrafı saran alevler nedeniyle büyük panik yaşadı. Yangının çıkmasına yaptığı 'ateşli dansla' sebep olan Harley Van Dangerfield yarışmadan diskalifiye edildi.

Avustralya'da bir striptiz kulübünde buluşan kalabalık, Çarşamba gecesi 'Çıplak Güzel' yarışmasını izlemek için bir aradaydı.

Adelaide kentindeki Crazy Horse adlı kulüpte sahneye dansçı Harley Van Dangerfield çıktı.

'Avustralya Çıplak Güzeli' seçilmek isteyen Dangerfield, her zamanki gibi sahnede alevlerle gösteriye başladı.

Ateş yutan ve etrafını alevlerle saran 'Çıplak Güzel' adayını seyredenler, bir anda sahnede bir şeylerin ters gittiğini fark etti.

Zira alevler bu kez sahneye yayıldı, hınca hınç dolu kulüpten çığlıklar yükselmeye başladı. Güney Avustralya Metro İtfaiye Servisi gece saat 00.10'de arandı ve yangın ihbarı yapıldı.

Bu sırada kulüpte eğlenenler canhıraş bir şekilde dışarı koştu. Avustralya medyası, kimse yaralanmadan mekanın tahliye edildiğini açıkladı.

İtfaiye ekipleri, büyük paniğe yol açan yangının sahneye 3 bin dolarlık bir zarar verdiğini belirtti.

Crazy Horse adlı mekanın patronu, dansçının olan biteni geç fark ettiğini "Dans etmeye devam ediyordu" diyerek anlattı.

Gösterinin skandala dönüşmesiyle Harley Van Dangerfield 'Avustralya Çıplak Güzeli' yarışmasından diskalifiye edildi.

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