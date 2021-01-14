Çıplak poz veren Şeyma Subaşı gelen yorumu yanıtsız bırakmadı

Yatırımcı Mohammed Al Saloussi ile yeni bir aşka yelken açan Şeyma Subaşı paylaşımlarıyla olay oluyor. Sevgilisinin yüzünü göstermeden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Şeyma Subaşı bu gündemi yine kendi pozlarıyla değiştirdi.

Çıplak pozunu paylaşan Subaşı herkesi şoke etti. Göğüslerini kapatarak verdiği pozla gündeme düşen Subaşı'ya yorum yağdı. Bu yorumların bir kısmı da olumsuz idi.

Şeyma Subaşı, "Acaba neden böyle şeylere gerek duyuyorsun?" diyen takipçisine dayanamayıp yanıt verdi.

Şeyma Subaşı gelen tepkilere kızıp "Senin gibiler böyle düşünüp dursun diye" yanıtını verdi.



