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Çıplak poz veren Şeyma Subaşı gelen yorumu yanıtsız bırakmadı

14.01.2021 11:18 | Son Güncelleme:
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Çıplak poz veren Şeyma Subaşı gelen yorumu yanıtsız bırakmadı

Yeni sevgilisiyle Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı üstsüz pozunu paylaşınca olay oldu. Subaşı'nın paylaşımına olumsuz yanıtlar yağınca ünlü fenomen hemen yanıt verdi.

Yatırımcı Mohammed Al Saloussi ile yeni bir aşka yelken açan Şeyma Subaşı paylaşımlarıyla olay oluyor. Sevgilisinin yüzünü göstermeden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Şeyma Subaşı bu gündemi yine kendi pozlarıyla değiştirdi.

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Çıplak pozunu paylaşan Subaşı herkesi şoke etti. Göğüslerini kapatarak verdiği pozla gündeme düşen Subaşı'ya yorum yağdı. Bu yorumların bir kısmı da olumsuz idi.

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Şeyma Subaşı, "Acaba neden böyle şeylere gerek duyuyorsun?" diyen takipçisine dayanamayıp yanıt verdi.

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Şeyma Subaşı gelen tepkilere kızıp "Senin gibiler böyle düşünüp dursun diye" yanıtını verdi.


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