Çıplak poz veren ünlü sporcu Paige VanZant hırsızlık kurbanı oldu!

Amerika'nın Florida eyaletinde yaşayan VanZant, kendi otoparkında bulunan aracının yanına gittiğinde kapısının açık olduğunu fark etti.Sağnak yağış nedeniyle aracından çıkmayan ve bir video çeken 26 yaşındaki sporcu, hırsıza isyan ederek tavsiyelerde bulundu.

"Evimin otoparkında bulunan aracımın kapısının açık olduğunu fark ettim" diyen VanZant, "Burada kesinlik çalmaya değecek bir şey olmadığı için hırsızların aracıma girmesine kızgın değilim ancak dışarıda inanılmaz yağmur var ve aracımın içi sırılsıklam olmuş.Beni dinle, arabama zorla girsen bile lütfen kapıyı kapat" ifadelerini kullandı.

Daha önce yaptığı açıklamada karantina sürecini evlerinde geçirdiklerini ve çıplak pozlar paylaşmaya karar verdiklerini belirten başarılı dövüşçü, "Evde yalnızken biraz eğlenmek ve bu dönemde çıplak olmaya karar verdik. Zaman zaman bu durum biraz çılgınlaştı ancak bunu sosyal medyada keyifli hale getiriyorduk" demişti.

Çok eğlendiklerini belirten VanZant, "Her gün yeni bir şeyler bulmaya çalışıyorduk. Bazen çıplak yemek yapıyor, bazen bahçıvan oluyorduk, bazen balkonda, bazen yatakta sadece uzanırken... Kesinlikle çok eğlendik" ifadelerini kullandı.



