Çıplak pozları çocuklarını rahatsız etmişti! 'Britney Spears kliplerindeki gibi seksi görünmeye çalışan...'

Vasilik davasının ardından sürekli çıplak paylaşımlar yapan, yeni fotoğraflar yerine eskiden çektiklerini yükleyen ve kafa karıştırıcı açıklamalar yazan Britney Spears, devamlı gündemde kalmayı başarıyor.

2013 yılında şarkıcının hayatını konu alan bir belgesel çeken yönetmen Fenton Bailey, Spears'ın medyada çizdiği portreden çok daha farklı bir insan olduğunu söyledi.

SiriusXM radyosuna konuşan ve "I Am Britney Jean" adllı belgeseli çeken Bailey, "Britney aslında kliplerindeki gibi seksi görünmeye çalışan biri değil" dedi.

Yönetmen "Sahnede öyle biri ama gerçek hayatta çok utangaç ve içe kapanık bir insan. Kendisi de sık sık 'Ben normal ve sıkıcı bir insanım' der dururdu" ifadelerini kullandı.

Belgeseli yaptığı esnada, şarkıcının kendi isteği dışında ve babasının kontrolünde olduğunu fark etmediğini belirten yönetmen, "Menajeri ve babasının onun yanında olduğunu ve ona iyi geldiklerini düşünüyordum" dedi.

