Çıplak pozlarını kendi elleriyle ifşa etmişti! Bella Thorne yine durmadı

İddialı paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin aleminin dikkat çeken figürleri arasında yer alan Bella Thorne, 25 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından iç çamaşırsız pozlarını paylaştı.

Bella Thorne, bir dönem hackerlara öfkelenerek çıplak pozlarını kendi elleriyle takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Çocukluk yıllarından beri kamera önünde olan Thorne, Disney'de kamera karşısına geçmişti.

Çocuk yıldız imajını kırmak istediğini söyleyen Thorne, sık sık cüretkar paylaşımlar yapıyor.

Thorne, 2019 yılında yetişkin film yönetmenliği yaparak hayranlarını şaşırtmıştı.

Bundan büyük keyif aldığını söyleyen yıldız, bunun devamının geleceğini dile getirmişti.

Bella Thorne'un yüzü deepfake yöntemi ile yetişkin filmlerine eklenmiş, Thorne, bu duruma isyan etmişti.

Biseksüel olduğunu söyleyen Bella Thorne, aşk hayatını gözler önünde yaşamayı tercih ediyor.

ABD'li yıldız, Tana Mongeau ve Mod Sun ile üçlü bir ilişki yaşadı.



