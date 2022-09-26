Çıplak pozlarını paylaşmıştı! Bahar Candan ablasının mezuniyetini böyle kutladı: "Hem avukatım, hem milyoner kölem..."

Katıldığı moda programlarıyla şöhrete kavuşan ve adından sıkça bahsettiren Bahar Candan, sosyal medyada aktif şekilde paylaşım yapmayı sürdürüyor. Instagram hesabında yaklaşık 567 bin takipçiye sahip olan Candan, geçtiğimiz günlerde çıplak fotoğraflarını paylaşarak şaşırmıştı.

BAHAR CANDAN ABLASININ MEZUNİYETİNİ KUTLADI

Seyahat ettiği yerlerden ve gittiği lüks restoranlardan yaptığı paylaşımlarla bilinen Bahar Candan, ablası Nihal Candan'ın mezuniyetini kutladı. Hukuk Fakültesinden mezun olan Nihal Candan ile fotoğrafını paylaşan fenomen isim, paylaşımına "Ablam Nihal Candan Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Kendisi artık ünlülerin avukatıdır." notunu ekledi.

"HEM AVUKATIM, HEM MİLYONER KÖLEM..."

Candan'ın ablası için "Hem avukatım, hem ablam, hem milyoner kölemdir" ifadesini kullanması da dikkat çekti.

Geçtiğimiz aylarda lezbiyen olduğunu ve cinsel tercihinin değiştiğini açıklayan isim, son olarak çıplak fotoğraflarını paylaşarak şaşırtmıştı.

İşte Bahar Candan'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...



