Çıplak pozu olay olmuştu! Nihal Candan'dan namaz yorumu

Geçtiğimiz günlerde küvetten çıplak pozlarını paylaşan Nihal Candan, namaz yorumuyla dikkat çekti.

''KONU MANEVİ DOYGUNLUK''

Nihal Candan, ''Medikal egzersiz dediğimiz, günlük yapılması gereken kas ve eklem yapımız için stretching. İç organlarımızın çalışmasına yardımcı duruşlar. Ama biri öğreti, namaz, ibadet. Özünde konu, manevi doygunluk ve hakikat'' ifadelerini kullandı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde paylaştığı çıplak küvet pozuna ''Tahtımı Gülşen'e kaptırmadan'' notunu düşmüştü.

Nihal Candan'ın iddialı paylaşımına ''Nereni açacağını şaşırdın'', ''İnanç ne güzel bir şey'' ve ''Allah ıslah etsin, iyice kudurdun'' tarzında yorumlar yapılmıştı.

Bu Tarz Benim yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan, Beykent Üniversitesi'nde Hukuk eğitimi alıyor.

Kendi adıyla açtığı bir güzellik merkezi işleten Nihal Candan, cüretkar paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Survivor'dan sonra oyunculuk teklifi aldığını söyleyen Nihal Candan, bu konuda yetenekli olmadığını belirtmişti.

Nihal Candan'ın adı, bir dönem ünlü şarkıcı Murat Boz ile aşk dedikodularına karışmıştı.

İddiaya göre Nihal Candan ve Murat Boz, Eser Yenenler'in evinde verilen bir partide yakınlaşmış; Murat Boz, Aslı Enver'i Nihal Candan ile aldatmıştı.





