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Çıplak pozu olay olmuştu! Nihal Candan'dan namaz yorumu

23.03.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarla magazin gündemine bomba gibi düşen Nihal Candan, ünlü oyuncu Tuba Ünsal'ın namaz kılmaya başlaması hakkında konuştu. Nihal Candan, namaz için ''İç organlarımızın çalışmasına yardımcı duruşlar'' ifadelerini kullandı.

Çıplak pozu olay olmuştu! Nihal Candan'dan namaz yorumu

Geçtiğimiz günlerde küvetten çıplak pozlarını paylaşan Nihal Candan, namaz yorumuyla dikkat çekti.

''KONU MANEVİ DOYGUNLUK''

Nihal Candan, ''Medikal egzersiz dediğimiz, günlük yapılması gereken kas ve eklem yapımız için stretching. İç organlarımızın çalışmasına yardımcı duruşlar. Ama biri öğreti, namaz, ibadet. Özünde konu, manevi doygunluk ve hakikat'' ifadelerini kullandı.

Çıplak pozu olay olmuştu! Nihal Candan'dan namaz yorumu

Sosyal medyayı aktif kullanan Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde paylaştığı çıplak küvet pozuna ''Tahtımı Gülşen'e kaptırmadan'' notunu düşmüştü.

Çıplak pozu olay olmuştu! Nihal Candan'dan namaz yorumu

Nihal Candan'ın iddialı paylaşımına ''Nereni açacağını şaşırdın'', ''İnanç ne güzel bir şey'' ve ''Allah ıslah etsin, iyice kudurdun'' tarzında yorumlar yapılmıştı.

Çıplak pozu olay olmuştu! Nihal Candan'dan namaz yorumu

Bu Tarz Benim yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan, Beykent Üniversitesi'nde Hukuk eğitimi alıyor.

Çıplak pozu olay olmuştu! Nihal Candan'dan namaz yorumu

Kendi adıyla açtığı bir güzellik merkezi işleten Nihal Candan, cüretkar paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Çıplak pozu olay olmuştu! Nihal Candan'dan namaz yorumu

Survivor'dan sonra oyunculuk teklifi aldığını söyleyen Nihal Candan, bu konuda yetenekli olmadığını belirtmişti.

Çıplak pozu olay olmuştu! Nihal Candan'dan namaz yorumu

Nihal Candan'ın adı, bir dönem ünlü şarkıcı Murat Boz ile aşk dedikodularına karışmıştı.

Çıplak pozu olay olmuştu! Nihal Candan'dan namaz yorumu

İddiaya göre Nihal Candan ve Murat Boz, Eser Yenenler'in evinde verilen bir partide yakınlaşmış; Murat Boz, Aslı Enver'i Nihal Candan ile aldatmıştı.

Çıplak pozu olay olmuştu! Nihal Candan'dan namaz yorumu

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Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Nihal Candan
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