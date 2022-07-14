Çıplak pozuyla olay olmuştu! Kendall Jenner bikinili ayna pozlarıyla yürek hoplattı

Dünyaca ünlü Amerikalı model Kendall Jenner, paylaşımlarıyla adeta sınır tanımıyor. Her fırsatta özel hayatı ve lüks yaşamıyla ilgili paylaşımlarda bulunan güzel model, son olarak bikinili pozlarıyla fiziğini takipçilerine sergiledi. Kendall Jenner'in pozlarında fit vücudu dikkat çekti.

ÇIRILÇIPLAK UZANIP POZ VERMİŞTİ

Güzel model Kendall Jenner, cesur paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam eden ünlü isimler arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz haftalarda havuz başında şezlonga çırılçıplak uzanarak sansürsüz poz veren güzel modelin paylaşımı sonrası beğeni butonu çökmüştü.

BİKİNİLİ AYNA POZLARIYLA YÜREK HOPLATTI

Son olarak Instagram hikayesinden bikinisiyle ayna pozları veren güzel model takipçilerinin adeta yürekleri hoplattı.

Kırmızı dar bikinisiyle muhteşem fiziğini gözler önüne seren güzel modelin cesur paylaşımı dikkat çekti.

Jenner'in paylaşımındaki fit görüntüsü resmen göz kamaştırdı.



