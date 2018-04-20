Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Görüntülerin internete sızmasının kendisini çok üzdüğünü belirten Ciciş Esra, yayınladığı yazışmalara şu notu düştü: "Tabi tabi. Sen hem video mu yay her yere sonra da yok bilmem ne. Allah'ım neydi günahım neydi neydi? Neden bu kadar üzerimize geliyorsunuz ya öldürücem kendimi kurtulun bunu mu istiyorsunuz? Böyle mutlu olacaksanız intihar edebilirim. Ben naptım ben sadece bir video yolladım tek bi kişiye hepinizin yok mu özeli gizlisi?

Bunu yayanlar utansın beni bu hale soktukları için! Avukatım başvurdu kaldırılması ve yayın yasağı için. Benim geleceğimle hayatımla neden oynuyorsunuz? Günah değil mi? Ben bir kadınım! Neden bizim namusumuza laf ediliyor sürekli! Bizi bu kavgalara sürükleyen şey bile sizin bizim üzerimize bu kadar gelmeniz belkide!

"KÖTÜ KALPLİSİNİZ SİZ"

Psikolojimizi yıpratıyorsunuz! Lütfen bize bu kadar saldırmayın özellikle medyadaki bazı eleştirmenler çok kötü konuşuyorsunuz. Kötü kalplisiniz. Çok kötüsünüz siz. Bizi hep üzüyor hep ağlatıyorsunuz."