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Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.04.2018 14:52 | Son Güncelleme

Hacı Sabancı'ya attığı çıplak video ile gündeme gelen Esra Ersoy'dan olay paylaşım. Ciciş Esra, Sabancı'nın kendisine attığı mesajları yayınladı

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Çıplak görüntüleri internete düşen ciciş kardeşlerden Esra Ersoy, sosyal medya hesabından Hacı Sabancı ile yaptığı yazışmaları paylaştı.

Önceki gün kardeşi Ceyda Ersoy ile kavga ettiği haberleriyle gündeme gelen Esra Ersoy, dün de Hacı Sabancı'ya gönderdiği öne sürülen çıplak görüntüleri ile adından söz ettirdi.

Esra Ersoy, çıplak videodan sonra konuştuEsra Ersoy, çıplak videodan sonra konuştu

Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerin yasaklanması için tedbir kararı aldırmaya hazırlanan Esra Ersoy, sosyal medya hesabından Hacı Sabancı ile Whatsapp konuşmalarını yayınladı.

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ESRA EROL: ÖLDÜRÜCEM KENDİMİ"

Görüntülerin internete sızmasının kendisini çok üzdüğünü belirten Ciciş Esra, yayınladığı yazışmalara şu notu düştü: "Tabi tabi. Sen hem video mu yay her yere sonra da yok bilmem ne. Allah'ım neydi günahım neydi neydi? Neden bu kadar üzerimize geliyorsunuz ya öldürücem kendimi kurtulun bunu mu istiyorsunuz? Böyle mutlu olacaksanız intihar edebilirim. Ben naptım ben sadece bir video yolladım tek bi kişiye hepinizin yok mu özeli gizlisi?

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"NEDEN NAMUSUMUZA LAF EDİLİYOR"

Bunu yayanlar utansın beni bu hale soktukları için! Avukatım başvurdu kaldırılması ve yayın yasağı için. Benim geleceğimle hayatımla neden oynuyorsunuz? Günah değil mi? Ben bir kadınım! Neden bizim namusumuza laf ediliyor sürekli! Bizi bu kavgalara sürükleyen şey bile sizin bizim üzerimize bu kadar gelmeniz belkide!

"KÖTÜ KALPLİSİNİZ SİZ"

Psikolojimizi yıpratıyorsunuz! Lütfen bize bu kadar saldırmayın özellikle medyadaki bazı eleştirmenler çok kötü konuşuyorsunuz. Kötü kalplisiniz. Çok kötüsünüz siz. Bizi hep üzüyor hep ağlatıyorsunuz."

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Anahtar Kelimeler:
esra ersoy hacı sabancı

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