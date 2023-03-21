"Çıplak vücut görülmeli" demişti! Bu sefer de iç çamaşırlarıyla yerlere yattı

Üstsüz ve yarı çıplak pozlarını Onlyfans'ta paylaşarak ailesini karşısına alan genç model Lottie Moss her anını paylaşıyor. Kate Moss'un kardeşi Lottie Moss sosyal medyada yaptığı erotik paylaşımlarla dünya magazininde hatırı sayılır bir ün yaptı.

"Çıplak vücut görülmeli ve eğlenilmeli!" diyen genç model Lottie Moss müstehcen pozlarını paylaşmaktan çekinmiyor.

Moss bu sefer de siyah iç çamaşırlarıyla yerlerde adeta süründü ve seksi pozlar verdi.

Modele hayranlarından ise beğeni ve yorum yağdı. Moss'u görenler "Yerlerdesin ve güzelsin" yorumlarında bulundu.





